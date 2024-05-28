AITO 问界系列车型开启最新 OTA 升级，M5 无线充电功率从 40W 升至 50W

IT之家 5 月 28 日消息，AITO 问界 M9 增程版、问界 M9 纯电版、问界 M7 2022 款、问界 M7 Max 版、问界 M7 Plus 版、问界 M5 智驾版、问界 M5 纯电智驾版、问界 M5 标准版 2023 款、问界 M5 纯电标准版 2023 款共 9 个车型开启最新 OTA 公测招募，今天 10 点开启报名，大规模版本推送将在公测结束、版本评估通过后启动。

问界 M5 全系将开启 V3.3.10.3 版本公测升级，IT之家以 M5 智驾系列车型进行重点功能介绍：

1、新增哨兵模式快捷控制开关

用户可以在快捷中心自定义添加哨兵模式快捷开关，简化近端开启哨兵模式的操作流程。

用户可以在车机中控屏下拉，进入“控制中心”页面，点击“编辑”，添加“哨兵模式”。

2、新增支持下雨自动关窗功能

整车下电场景下（一般为离车闭锁下电，也存在大屏点击下电），有车窗未关，阳光雨量传感器检测到下雨后，会告诉车身控制器，车身控制器会关闭整车窗户。阳光雨量传感器检测有限，毛毛雨等特殊场景下，无法检测到下雨，雨越大，检测成功率越高。

3、新增支持自动雨刮禁用功能

传统油车在熄火后，雨刮不会动作，但新能源电车，因为存在迎宾和告别等灯语，需要整车在停车后仍然保持带电，此时雨刮如果在自动挡，且停在室外，且处于下雨环境，则雨刮仍会自动刮擦，此时如果主副驾乘客从车头那通过，会存在被雨刮溅水的问题。

本次升级后，在整车 P 档场景下，且雨刮处于自动挡，且整车解锁，则雨刮停止工作；避免乘客被雨刮溅水。

使用方法：雨刮调成自动挡，默认携带此功能。

4、新增支持双无线 50W 充电功能

无线充电模块的最大充电功率从 40w 提升到 50w，可以在支持 50w 无线快充的手机上，显示 max 50w。

5、新增 ADS 3D 视图“远山天际线”显示效果

ADS 人机交互进一步升级，ADS 3D 视图新增“远山天际线”等显示效果。

6、优化智能调节远近光灯功能

ADS 精准感知行驶车辆，从而实现智能调节远近光灯。本次升级 ADS 优化提升了触发时机，远、近光灯切换更及时。同时 ADS 能精准识别熄火未开灯的静止车辆，从而实现针对这类车辆不关闭远光灯更合理地通行。

7、优化代客泊车辅助（AVP）功能体验 —— 支持手动调速

代客泊车辅助（AVP）支持手动调节目标车速；可设定的目标车速范围为 5km/h-20km/h。

注：AVP 为高阶包功能，需购买 ADS 高阶包才能使用。

8、优化挂 R 档进入全景影像（AVM）和自动泊车辅助功能（APA）界面策略

根据导航目的地智能判断用户需求场景，当用户处于导航状态时，如离导航目的地还有一定距离，挂 R 挡会进入全景影像界面，方便用户在行程中途倒车、掉头等场景下观测周边环境；如接近导航目的地，挂 R 挡则会进入智能泊车界面，当用户未处于导航状态时，挂 R 挡也会直接进入智能泊车界面，方便用户快捷使用智能泊车功能停车。

9、优化 NCA 智能限速功能

本次升级优化 NCA 智能限速功能，提升乡村窄路、特殊路况下通过的安全性。

①NCA 过乡村窄路时智能调低车辆速度行驶，同时优化了人机交互，ADS3D 视图界面会进行“车速放缓，道路狭窄”的提示；

②NCA 行驶过程中遇雾天、雪天、冰雪路面等特殊场景时，会智能调低车辆速度行驶，同时优化了人机交互，ADS 3D 视图界面会进行”车速放缓，能见度较低”、“车速放缓，冰雪路面”等的提示；

③NCA 过无红绿灯直行路口时，会进行智能风险限速，调低车辆速度行驶，同时优化了人机交互，ADS 3D 视图界面会进行“请注意行人车辆，即将通过路口”的提示。

虽然系统在特殊场景下会尽可能地智能限速以更安全地行驶，但并不建议在恶劣天气（如大雨、大雪、浓雾等）或道路情况不佳（如结冰或湿滑等）时使用 NCA。驾驶员应始终保持警惕，密切注意周围各种危险情形，必要时及时人工干预或接管车辆（例如适当减速、制动、转向等），确保安全驾驶；城区 NCA 为高阶包功能，需购买 ADS 高阶包才能使用。

10、优化智驾报告的里程统计和显示功能

针对仪表总驾驶里程和智驾报告显示的里程数显示不一致的问题，本次进行了优化，统一数据维度进行显示。

此外，问界 M7 2022 款将升级 V3.1.15.1 版本，而现款问界 M7 Max / Plus 版将升级 V3.3.10.4 版本，IT之家以后者进行介绍：

1、新增副驾小憩模式功能

小憩模式中，支持副驾座椅进入小憩模式。

使用方法：

①可从小憩模式的座椅调节界面选择副驾座椅进入小憩模式。

②未进入小憩模式的情况下，坐在副驾座椅上语音“进入小憩模式”，可以打开副驾小憩。

* 不支持同时选择零重力和副驾座椅同时进入小憩模式。

2、新增哨兵模式快捷控制开关

用户可以在快捷中心自定义添加哨兵模式快捷开关，简化近端开启哨兵模式的操作流程。

使用方法：

车机中控屏下拉，进入“控制中心”页面，点击“编辑”，添加“哨兵模式”。

3、新增油箱口盖强制解锁功能

长按中控屏下方红色三角形标志应急开关 10s，强制开启高压油箱盖。

4、新增一键备车功能

通过立即 / 预约备车，在出行前提前打开电池加热、空调、座椅通风 / 加热等功能为您提供舒适的用车环境。

使用方法（车辆需处于未启动状态）：打开 AITO App，进入爱车页面，点击一键备车，即可配置立即备车并激活或设置预约备车计划。

5、新增 ADS 3D 视图“远山天际线”显示效果

6、优化智能调节远近光灯功能

7、优化代客泊车辅助（AVP）功能体验 —— 支持手动调速

8、优化挂 R 档进入全景影像（AVM）和自动泊车辅助功能（APA）界面策略

9、优化 NCA 智能限速功能

10、优化智驾报告的里程统计和显示功能

问界 M9 系列车型将升级 V4.2.2.4 版本，本次将更新遥控泊车辅助（RPA）、新增鲲鹏迎宾灯效（仅 Ultra 版支持）、百万像素智慧投影大灯户外 K 歌（仅 Ultra 版支持）等功能。

1、新增遥控泊车辅助（RPA）功能

当您遇到窄车位时，可以通过手机 App 来实现手机遥控泊车，支持窄车位的直入 / 直出，车头 / 车尾泊入 / 泊出、选方向泊出等。

使用方法：

遥控泊入：

① 在车机中控泊车界面选择好车位后，点击遥控泊车按钮；

② 打开 AITO App，点击遥控泊车入口，选择“遥控泊车”，待系统准备完成后（自检项全部通过）点击“开始泊入”。

遥控泊出：

① 打开 AITO App，点击遥控泊车入口，选择“遥控泊车”，待系统准备完成后（自检项全部通过）点击“开始泊出”。

遥控直行：

① 打开 AITO App，点击遥控泊车入口，选择“遥控直行”，待系统准备完成后（自检项全部通过），长按前进按钮可控制车辆前进，松开按钮车辆会自动刹停，长按后退按钮可控制车辆后退。

*AITO App 需要全程保持在车辆附近，以保证 App 与车端蓝牙连接的稳定性。

* 车主需要时刻监控车辆周围环境，当发现有碰撞风险时应立刻控制车辆刹停（控制方法包括：①在 AITO App 上点击“暂停”、AITO App 退后台、下拉手机状态栏、手机锁屏等；②控制车辆如立刻打开车门等。）。

2、新增鲲鹏迎宾灯效功能（仅 Ultra 版支持）

迎宾灯语新增鲲鹏迎宾灯效。

使用方法：

在中控屏，点击设置 > 灯光 > 迎宾灯效 > 大灯投影与灯效中，选择鲲鹏灯效。

3、新增百万像素智慧投影大灯的户外 K 歌功能（仅 Ultra 支持）

通过全民 K 歌打开户外 K 歌功能，可通过 DLP 在车辆前方前面 / 地面投影出 K 歌歌词内容，营造户外氛围感。

使用方法：

① 将车辆切换至驻车挡，打开车辆露营模式；

② 打开全民 K 歌 App，点击“车外 K 歌”的悬浮窗，悬浮窗视野露出后，点击“开启”。您可以根据需要选择“投墙”或“投地”模式，将歌词画面投放到相应的区域。选择歌曲进行播放，调节好音量后，即可伴随音乐，畅快 K 歌。

③ 手机扫码点歌：点击全民 K 歌“手机点歌按钮”，弹出二维码后使用微信、全民 K 歌进行扫码，即可通过手机进行点歌、切歌等操作。

④ 最佳投影距离：投墙（10m 左右，白色背景最佳）；投地：前方 15m 无障碍物（投影范围 10 米-15 米），在车头位置观看效果最佳。

⑤ 音响和麦克风连接方式：

方式一 话筒：车载 KTV 麦克风 扬声器：车内扬声器 使用方式: 将麦克风的接收器 USB 端插入车辆 USB 接口（具体可参照麦克风使用手册） 支持屏幕：中控屏 & 副驾屏

方式二 话筒 & 音响：自行采购一套“蓝牙音响 + 麦克”的设备，麦克可与音响直接相连 使用方式: 将蓝牙音响与车机进行配对 支持屏幕：副驾屏可支持一路蓝牙连接（仅副驾屏能连接蓝牙音响） 音响类型：可支持普通单音响，也可支持串联音响实现多音区效果 音响供电：可通过 M9 对外放电功能对音响进行供电 * 需将全民 K 歌升级至最新版本。

4、新增雨刮灵敏度设置功能

您可通过车机中控屏 > 设置 > 车辆控制 > 更多 > 自动雨刮灵敏度，设置前雨刮灵敏度。

* 默认低灵敏度。

5、新增语音控制幕布光机画幅大小 & 位置调节功能

您可通过语音控制幕布画幅的位置和大小。

使用方法：

后排幕布放下时，后排用户唤醒小艺并下发指令。

①唤醒小艺：“光机画幅调大点”、“光机画幅调小点”、“光机画幅调到 (最大 | 最小 | 全屏)”，执行：光机画幅尺寸调节。

②唤醒小艺：“光机画幅往（上 | 下 | 左 | 右）调一点”、“光机画幅位置居中”，执行：光机画幅位置调节。

6、新增语音控制零重力座椅按摩功能（开启 / 关闭 / 档位调节）

您可通过语音控制零重力座椅按摩功能，包括开启、关闭、档位调节。

使用方法：

唤醒小艺：“(打开 | 关闭) 零重力座椅按摩”、“零重力座椅按摩档位 (调高 | 调低) 点”，执行：零重力座椅按摩的调节。

7、新增水晶旋钮 ISD 交互灯语控制功能

您可通过水晶旋钮控制 ISD 交互灯语，包括感谢灯语 & 眩光提示灯语。

使用方法：

①长按水晶旋钮 2s，进入旋钮功能选择界面；或通过中控设置软开关入口，设置旋钮功能；

②设置旋钮功能为交互灯语后，旋转水晶旋钮出现灯语选择界面，按压后触发对应灯语功能，5-6s 后灯语自动结束。

8、新增无人自动关闭座椅通风 / 加热 / 按摩功能

优化座椅离人 / 重新坐人舒适性功能的体验，座椅的通风、加热、按摩在座椅上用户离开时自动关闭，再次坐人时重新恢复。

座椅通风、加热、按摩功能，在开启的情况下：

①座椅上用户离开：座椅离人超过 30s 后，记忆当前座椅上舒适性功能（通风、加热、按摩）的开启情况，并自动关闭座椅舒适性功能；

②座椅重新坐人：用户落座 5s 后，根据之前离人时记忆的座椅舒适性功能开启情况，自动将当前座椅的舒适功能恢复到离人前的情况。

9、新增 ADS 3D 视图“远山天际线”显示效果

10、优化代客泊车辅助（AVP）功能体验 —— 支持手动调速

11、优化智驾报告的里程统计和显示功能

12、优化小艺语音基于声纹的儿童故事点播体验

已经录制了声纹的儿童在用小艺语音点播故事时，会根据儿童的年龄段进行适龄故事的推荐。

使用方法：

①用户需要先请家里的宝宝录制声纹，点击设置 > 智慧助手 > 声纹识别 > 录制新声纹；

②在车内安装口袋故事 App（如果需要在后排点播则需要在后排安装） ；

③请宝宝说“我要听故事”或“我要听睡前故事”；

④小艺会给小朋友播放适合他年龄段的故事，比如给小宝宝推荐上学记，给大童推荐四大名著。

13、优化幕布与座椅联动功能

P 档下，幕布下降受阻，座椅干涉时自动调节座椅，非 P 档下，幕布下降受阻，座椅干涉时优化播报。

14、优化超级桌面微信消息通知

中控屏使用超级桌面微信应用时，可以通过状态栏通知中心查看微信消息，同时无 8s 铃声提示。

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