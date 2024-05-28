惠普发布 738pu 显示器： 37.5 英寸、曲面 24:10 带鱼屏、60Hz 刷新率

IT之家 5 月 28 日消息，惠普上周更新旗下显示器阵容，推出了多款采用 LG Display IPS Black 面板的显示器，其中最受关注的是 37.5 英寸的惠普 738pu，为曲面带鱼屏幕，售价为 1249 美元（IT之家备注：当前约 9055 元人民币）。

惠普 738pu 尺寸为 37.5 英寸，宽高比为 24:10，弧度为 2300R，分辨率为 3840 x 1600，这种格式并不常见，但却受到很多人的青睐。

IPS Black 面板具有 5ms G2G 响应时间、2000:1 对比度、400 尼特亮度、178/178 可视角度、8 位 + FRC 色深和覆盖 98% DCI-P3 的广色域，IT之家基于官方规格参数，提醒一点的是屏幕刷新率为 60Hz。

在连接方面：

1 个 DisplayPort 1.4（外加一个额外输出）

1 个 HDMI 2.0、1 个 USB Type-C（带 DP Alt 模式和 65W 功率输出）

1 个 Thunderbolt 4（带 DP Alt 模式和 100W 功率输出，外加一个用于菊花链的 Thunderbolt 输出）

1 个 USB-C（15W 功率输出）

5 个 USB-A 数据端口

RJ45 以太网连接

4 个 3W Poly Studio 音频扬声器，带 DTS VirtualX 音效。

屏幕还具有内置 KVM 切换功能，并支持画中画（PbP）模式。支架可进行倾斜、高度和旋转调节。

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