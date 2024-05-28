2K 180Hz Fast IPS 面板：KTC 27 英寸显示器 H27T22C 护眼版 655 元新低

KTC 27 英寸显示器 H27T22C-T22S 护眼版发布于 5 月 14 日，发售价为 799 元。

京东今日标价 1059 元，下单可立减 310 元，凑单 141 元商品，可用 Plus 会员满 1200 减 100 元补贴，叠加会员立减，到手价约为 655 元起：

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KTC H27T22C 显示器搭载一块 27 英寸 2K 180Hz Fast IPS 面板，拥有 1ms GtG 灰阶响应时间、300 尼特亮度、120% sRGB 色域，支持硬件低蓝光与 8bit 色深。

这款显示器还支持动态 OD 技术，提供 3 档调节选项，用户可在画质与响应时间中寻求平衡。

此外，H27T22C 还支持 AMD FreeSync 与英伟达 G-SYNC 功能。

IT之家注：英伟达 G-SYNC 仅 DisplayPort 接口支持，HDMI 接口不支持。

KTC H27T22C 显示器标配俯仰可调支架，支持 100x100mm VESA 壁挂，提供下列接口：

DisplayPort 1.4：支持 2K 180Hz，包装内标配 DP 线材

2x HDMI 2.0：支持 2K 144Hz

3.5mm 音频输出接口

USB 2.0：用于固件升级

该显示器详细参数如下：

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