2K 180Hz Fast IPS 面板：KTC 27 英寸显示器 H27T22C 护眼版 655 元新低

KTC 27 英寸显示器 H27T22C-T22S 护眼版发布于 5 月 14 日，发售价为 799 元。
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KTC H27T22C 显示器搭载一块 27 英寸 2K 180Hz Fast IPS 面板，拥有 1ms GtG 灰阶响应时间、300 尼特亮度、120% sRGB 色域，支持硬件低蓝光与 8bit 色深。
这款显示器还支持动态 OD 技术，提供 3 档调节选项，用户可在画质与响应时间中寻求平衡。
此外，H27T22C 还支持 AMD FreeSync 与英伟达 G-SYNC 功能。
IT之家注：英伟达 G-SYNC 仅 DisplayPort 接口支持，HDMI 接口不支持。
KTC H27T22C 显示器标配俯仰可调支架，支持 100x100mm VESA 壁挂，提供下列接口：
DisplayPort 1.4：支持 2K 180Hz，包装内标配 DP 线材
2x HDMI 2.0：支持 2K 144Hz
3.5mm 音频输出接口
USB 2.0：用于固件升级
该显示器详细参数如下：
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