深圳跨境电商一季度进出口额超 1100 亿元同比增长超 95%，规模创同期新高

IT之家 5 月 28 日消息，据央视报道，最新数据显示深圳今年一季度跨境电商进出口额超 1100 亿元，同比增幅超 95%，规模创同期新高，撑起广东省半壁江山，而且占到全国（5776 亿元）19%。

在龙岗坂田，聚集跨境电商企业多达 1 万家；而宝安区福永街道，2023 年还只有 3800 多家物流企业，目前已增长至 4300 多家。

IT之家查询深圳海关发布数据，今年前 4 个月深圳市累计进出口 1.41 万亿元，同比增长 31.8%。其中，出口 8933.2 亿元，同比增长 33.9%；进口 5172.6 亿元，同比增长 28.4%。

深圳市前 4 个月的进出口总额和增速、出口额和增速，以及进口额和增速，均居全国外贸出口十强城市第一位。一季度进出口增长 28.8%，总额 10 年来同期首次突破万亿元大关。

今年 4 月份，深圳市进出口进一步加速，增速达 40.4%。其中出口 2510.2 亿元同比增长 51%；进口 1394.8 亿元，同比增长 24.6%。

此外，深圳市政府近日还发布了《深圳市进一步加大吸引和利用外资实施办法》，从推动重点领域高水平对外开放、持续优化营商环境、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进机制等五个方面提出 20 条具体措施，更大力度推进深圳高水平对外开放，加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。

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