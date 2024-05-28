荣耀赵明称其他小折叠缺乏想象力

IT之家 5 月 28 日消息，在 5 月 27 日荣耀 200 系列新品发布会后的媒体群访环节，荣耀 CEO 赵明再次提及了即将发布的荣耀小折叠屏手机。

当被问及许多厂商已放弃小折产品，而荣耀仍坚持推出小折叠屏手机，该如何看待荣耀小折的行业定位问题时，赵明回应道：“为什么几个品牌厂家有些放弃了小折演进和发展道路，是因为没有充分把小折这种特点和优势呈现出来。”

赵明进一步强调：“小折还可以有哪些与众不同的特点可以挖掘，如何有更特别的价值呈现，我认为很多时候是缺乏想象力，价值挖掘是不够的。你要做出独特与众不同价值主张，荣耀很多领域做的跟别人不一样，你会发现越来越多的人跟随我们，这回做小折我们也沿着这样的逻辑在思考和构思我们做小折的解决方案。”

目前荣耀只有内折大折叠屏和外折大折叠屏产品，而根据国际数据公司（IDC）近期发布的 2024 年第一季度中国手机市场跟踪报告显示，华为以 44.1% 的市场份额稳居第一，荣耀占比 26.7%，位列第二。

同样，根据市场研究机构 Techinsights 的最新报告显示，2024 年第一季度华为登顶全球折叠屏手机市场，紧随其后的是三星、荣耀，在大折叠屏手机类别中，荣耀势头强劲，市场份额排名全球第二。

去年下半年，荣耀在折叠屏手机市场中发力，连续发布了三款旗舰级、轻薄化的大折叠屏产品：荣耀 Magic V2、荣耀 V Purse 和荣耀 Magic Vs2，并带来了蝶翼铰链、鲁班钛金铰链、航天级镁合金轻薄材料、自研盾构钢材料、钛合金 3D 打印工艺以及青海湖电池等一系列创新技术。三款产品获得了行业的高度认可，使荣耀在折叠屏市场快速增长。其中 Magic V2 的表现最为亮眼，去年三季度，荣耀 Magic V2 就领跑第三季度所有折叠屏产品，拿下折叠屏市场第一。在采访中，赵明就曾直言不讳地表示，即便是友商们的工程师将荣耀 Magic V2 进行拆解，然后消化技术加以吸收而后进行“高仿”，至少也得需要半年以上。

销量与市场口碑，显然为荣耀即将推出的小折叠产品注入了更多的自信底气。

根据先前IT之家独家爆料，目前荣耀供应链正在采购小折叠行业的最大外屏。另外在 4 月初，就有多名微博博主曾爆料，荣耀小折叠手机是目前小折叠中最大的外屏，而且大外屏的功能性，趣味性，屏幕素质可能会是重要看点。

荣耀小折假想图

此外，之前的爆料信息还显示，这款小折叠手机是荣耀筹划两年的成果，除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点。目前市面上的小折叠屏手机折叠起来后厚度大约在 15mm-17mm 之间，比如发布不久的华为 Pocket 2 ，展开厚度为 7.35mm，从爆料信息来看，荣耀小折显然要远低于这个厚度数据。

关于荣耀小折的爆料

随着荣耀小折的发布，荣耀将正式入局小折叠屏市场，并和华为 Pocket 2 这样的产品展开直面竞争。行业显然对这款产品也是寄予了极高的期望，那么接下来的荣耀会带来哪些惊喜？又如何颠覆大家对小折的认知？可以好好期待了。

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