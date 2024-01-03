赵明：荣耀不可能再成为华为了，和余承东是君子之争

IT之家 1 月 3 日消息，今天，荣耀 CEO 赵明在微博上发布了和主持人窦文涛的对谈视频 ——《赵明 X 窦文涛对谈上篇・杀死昨天的自己》。赵明在视频中称，华为的核心价值观在荣耀保留了下来，但荣耀不可能再成为华为了。

IT之家注意到，当被问及现在荣耀和华为相同的是什么，不同的又是什么时，赵明表示，荣耀就相当于从华为这棵大树上，切下来的一根相对粗壮的枝芽。所以实际上，华为的核心价值观、文化，这种精神在荣耀是传承下来了，但与此同时，不同的土壤、不同的生存环境、不同的经历，也让荣耀产生了全新的变化，“荣耀不可能再成为华为了，我们也不是华为了。”

赵明还表示，虽然离开了熟悉的麒麟芯片，包括鸿蒙操作系统现在也不是我们的了，但即便是从零开始，我们还是可以超越所有的人。

赵明表示，在商场、市场上和余承东都不会对彼此手下留情。我们这些人在商场上或者在市场上竞争，只是在产品上针锋相对，在产品营销上你来我往。“这个时候可能我们谁都不会对谁手下留情。”但是如果是见面的时候，我们还是会互相夸奖说，“你们这款产品做的不错”、“你的这个产品也做的很好”，就相当于是君子之争。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。