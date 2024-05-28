岚图 FREE 318 车型智能座舱公布：中控屏简约风格布局、提供副驾娱乐屏

IT之家 5 月 28 日消息，岚图 FREE 318 车型基于岚图 FREE 设计，将于 5 月 30 日开启预售，官方现公布了该车智能座舱交互体验。

从官方放出的图片来看，岚图 FREE 318 汽车智能座舱配备“仪表显示”“中控屏”及“副驾娱乐屏”三块显示屏，IT之家附中控屏和副驾娱乐屏基本交互情况如下：

车载中控屏

系统设计

岚图 FREE 318 车机系统采用全新卡片外观布局，首页展示地图、音乐以及多功能页三大卡片，支持导航信息展示、音乐播控以及天气信息展示。

快捷功能

同时，多功能页提供个人中心、电话、设置、视频、华为 HiCar 以及行车记录仪功能的快捷入口，官方称“交互 0 层级，上手 0 难度”。

副驾娱乐屏

岚图 FREE 318 汽车副驾娱乐屏采用卡片外观布局，页面上半部分展示影视剧快捷入口，底部提供娱乐应用快捷功能键。

娱乐屏快捷功能包括：爱奇艺视频、腾讯爱趣听、云听、喜马拉雅、 K 歌、无线投屏。

岚图 FREE 318 车型外观图及尺寸均已公布，在 FREE 系列家族式外观设计的基础上，新增专属的“钛晶灰”车漆，车身侧面则采用黑色五幅轮毂搭配红色运动卡钳。

该车长宽高分别为 4905 mm、1950mm、1660/1645mm，轴距为 2960mm，最高车速 180km/h。该车型所提供的单电机双驱版本，发动机最大净功率 110kW；驱动电机峰值功率 200kW。

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