首发 iOS 投屏锁屏导航不中断，九号电动车全屏投屏导航功能开启公测

IT之家 5 月 28 日消息，九号电动今日官宣联合高德地图首发智能两轮电动车全屏投屏导航功能，旗下九号电动 E300P 和猎户座 Dz 110P 两款车型投屏导航功能开启公测。

据介绍，该功能打通高德和九号出行 App 的链路，可实现仪表显示交互导航全屏展示，支持用户直接从高德分享导航信息到九号出行 App，实现投屏导航功能。

九号公司与高德地图的此次合作，展示了其在推动技术革新和提升用户体验方面的显著实力。九号公司作为电动车行业的先行者，一直致力于通过技术创新来提升用户体验；而高德地图作为国内专业的数字地图与导航服务提供商，拥有强大的技术实力和丰富的数据资源。双方的强强联手，不仅将高德地图的导航技术与九号智能电动车的产品特性完美结合，还共同攻克了行业长期以来的难题，这些都充分体现了合作双方在技术革新和用户体验提升方面的努力和成果。除此次上线的全屏投屏导航功能外，据九号团队透露，不久后还将在九号智能两轮电动车上实现支持高德地图 App 内一键导航，且更多实用、创新的功能正在后续研发排期中。

随着智能化技术的不断进步，用户对出行工具的智能化需求也在不断增长。九号公司与高德地图的合作，不仅实现了用户长久期盼的需求，更是对未来智能出行领域发展趋势的一次积极探索和响应，为两轮智能出行领域的发展开辟了新的道路。通过不断深化研发和简化操作，双方有望为用户带来更加优化、智能化的骑行体验，推动整个智能出行领域的进一步发展和升级。