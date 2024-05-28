奥迪推出 RS4 Avant 25 周年纪念车型：动力更强，限量 250 台

IT之家 5 月 28 日消息，为了庆祝 RS4 Avant 诞生 25 周年，奥迪推出了限量发售的特别版车型。除了将车身喷涂为伊莫拉黄，其发动机也进行了升级。

奥迪 RS 部门为该车配备的 2.9 升双涡轮增压 V6 发动机进行了优化，使其功率增加了 20 马力，达到 464 马力。奥迪宣称其 0-62 英里 / 小时加速时间为 3.7 秒，比普通版快 0.4 秒，也比 RS4 Avant Competition 车型快 0.2 秒。

最高时速方面，RS4 Avant 25 周年纪念版车型可达 186 英里 / 小时，比 Competition 车型快了 6 英里 / 小时。制动方面，标配的陶瓷刹车可以满足激烈的驾驶需求。此外，奥迪还为该纪念版车型配备了带哑光黑色椭圆形排气口的 RS 运动排气系统，带来更具动感的声浪。

与普通版 RS4 相比，该特别版车型由于采用了更硬的悬架设置，离地间隙降低了 0.4 英寸（IT之家备注：约 10.16 毫米），车主还可以手动将车身再降低 0.4 英寸以获得更好的操控性。奥迪表示，他们调整了八速手自一体变速箱的软件，使其换挡速度更快。此外，该限量版车型配备了更硬的控制臂，并且前桥的外倾角增加了 2 度，以获得更好的抓地力。

在轮胎方面，这款兼顾家庭使用的性能旅行车配备了倍耐力 P Zero Corsa 轮胎，以及来自 RS4 Avant Competition 的 20 英寸锻造轮毂。同时，该车还附赠了一套额外的 20 英寸哑光黑色轮毂，搭配倍耐力 P Zero Trofeo RS 半热熔胎，让车主在赛道上尽情发挥。为了增添趣味，奥迪还赠送了一副赛车手套。

RS4 Avant 25 周年纪念版车型仅在欧洲销售，限量 250 台，将于 6 月起接受预订。除了标志性的伊莫拉黄之外，奥迪还提供纳多灰和神话黑两种车身颜色可选，该车售价为 142905 欧元（当前约 112.5 万元人民币）。

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