2025 年投产上汽奥迪全新纯电车型，上汽大众安亭工厂启动升级改造

IT之家 5 月 26 日消息，5 月 20 日，奥迪汽车与上汽集团正式签订合作协议，启动 Advanced Digitized Platform 智能数字平台的联合开发。4 天后，上汽大众官方宣布，全新智能数字平台的生产基地在安亭启动升级焕新。

▲ 图源上汽大众公众号

据介绍，Advanced Digitized Platform 智能数字平台联合开发的启动，是奥迪“在中国为中国”战略的重要里程碑，也是上汽集团与奥迪合作的重要里程碑。

上汽大众官方透露，双方合作项目的车型会覆盖 B 级和 C 级市场。与此同时，通过提升研发效率、优化开发流程，加快研发速度，Advanced Digitized Platform 智能数字平台车型的推出时间缩短了 30% 以上，首款产品预计将于 2025 年上市，更好更快地为中国消费者提供奥迪新一代豪华智能纯电出行产品。

IT之家获悉，安亭是上汽大众历史最悠久、生产规模最大的整车生产基地。2020 年，投资 170 亿的安亭新能源汽车工厂正式投产，开启了上汽大众电动化、智能化的新篇章。2024 年 1 月，上汽大众与安亭镇正式签署汽车产业新生态战略合作协议。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。