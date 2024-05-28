彭博社：4 月份苹果 iPhone 中国出货量同比大涨 52%

IT之家 5 月 28 日消息，据彭博社报道，苹果公司的 iPhone 在中国市场强势复苏，上个月出货量同比飙升 52%，这得益于零售合作伙伴提供的一系列折扣优惠。

IT之家此前报道，中国信通院的最新数据显示，2024 年 4 月国内市场手机出货量 2407.1 万部，同比增长 28.8%。据彭博社计算，其中约 350 万部来自国外品牌，其中绝大部分是 iPhone。此前，苹果在中国市场经历了艰难的开局，今年头两个月销量大幅下滑，但 3 月份出现增长势头，4 月份更是强势反弹。

自 2024 年初以来，苹果及其中国经销商一直在下调价格，这些优惠举措将持续到即将到来的 618 电商购物节。彭博社的分析师认为，随着消费者在最近的一项调查中表现出更高的换新设备的兴趣，iPhone 在中国市场的下滑趋势可能即将结束。

分析师 Steven Tseng) 和 Sean Chen 写道：“我们的最新调查显示，苹果在被华为取代后，重新成为中国消费者最喜欢的智能手机品牌，iPhone 在中国萎缩的市场份额可能很快就会企稳。我们认为用户兴趣的逆转可能源于中国市场的高端化趋势，这在消费者对华为高端机型长时间的等待之后感到疲劳的情况下进一步放大。超过一半的受访者表示他们愿意在下一部手机上花费超过 4000 元人民币，而目前只有 33% 的用户使用高端手机。”

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