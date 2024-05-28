苹果终止采购协议，Coherent 旗下英国达勒姆郡工厂面临出售 / 关闭结局

IT之家 5 月 28 日消息，据外媒 euronews 报道，在苹果公司终止了一项“利润丰厚的供应协议”后，材料网络和激光技术公司 Coherent 旗下位于英国北部达勒姆郡的工厂正面临出售或关闭的结局，该工厂据称是“英国最大的微芯片工厂之一”。

IT之家获悉，该工厂主要为苹果公司生产 iPhone 用 Face ID 识别系统中的零部件，但“由于下一代 iPhone 即将进行一系列改动”，苹果公司已经在一年前通知工厂将停止订单，此后工厂裁掉了 100 多名员工。剩下的 257 名员工仍留在工厂以完成剩余的合同，而目前相关库存合同已经接近完成。

该工厂在一份声明中表示：“令人遗憾的是，我们已经在 2023 财年末停止了主要客户供应，目前公司持续生存能力存在疑问，我们正与 Coherent 公司进行一系列战略审查，在必要情况下，该工厂会被关闭或出售。”

失去苹果的合同通常会给供应商带来灾难性的后果，例如苹果公司在 2017 年表示不再计划使用英国半导体公司 Imagination Technologies 的图形芯片设计，从而导致 Imagination Technologies 公司市值缩水了一半，最终被出售。

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