阿尔法・罗密欧告别偏移式前牌照设计，迎合安全法规采用对称设计

IT之家 5 月 28 日消息，阿尔法・罗密欧汽车一直以来有两个标志性的设计细节：巧妙隐藏于后门上方的门把手，和偏移式前牌照。其中，隐藏式后门把手随着 Giulietta 车型在 2020 年停产而消失，不过后来又在 Junior 车型中回归。而现在，偏移式前牌照将退出舞台，而且可能不会回归。

阿尔法・罗密欧官方宣布，旗下所有即将发布的新款车型都将采用中央对称式前牌照设计。

这一改变的背后是欧盟颁布的全新“通用安全法规”(GSR)。根据阿尔法・罗密欧设计总监阿莱桑德罗・梅索内罗-罗曼诺斯 (Alejandro Mesonero-Romanos) 的说法，法规要求车辆将牌照位置移至中央，以降低行人受伤风险。

外媒 Motor1 对法规的合理性提出了质疑。例如，法规如何预知行人碰撞到车辆的具体位置？当车辆直接撞击行人时，牌照的位置真的会对伤害程度产生决定性影响吗？Motor1 随后提出了两种替代方案：完全取消前牌照，类似于美国部分无需前牌照的州；或者使用贴纸替代牌照，因为与突出于车身的前牌照相比，贴纸的安全性更高。

IT之家注意到，目前阿尔法・罗密欧已经发布了新款车型 Junior，并率先采用了中央安装的前牌照设计。得益于牌照位置较低，该车标志性的盾形格栅 (Scudetto) 并未受到太大影响。设计总监还透露，下一代 Giulia 和 Stelvio 电动车型也将进行前脸设计革新，由于无需进气口设计，标志性的 V 型格栅将采用封闭式设计。

尽管欧盟法规在一定程度上迫使阿尔法・罗密欧放弃了偏移式前牌照设计，但设计总监梅索内罗-罗曼诺斯对此表示接受：“这将带来车身设计的对称性，我个人也更喜欢中央安装的前牌照。”

值得一提的是，虽然阿尔法・罗密欧自上世纪五十年代起便开始使用偏移式前牌照设计，但该公司历史上也曾推出过许多采用中央对称式前牌照设计的经典车型，例如 SZ、GTV、Montreal、Alfetta 和 Alfasud 等。

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