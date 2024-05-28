微软确认：《使命召唤：黑色行动 6》将首发加入 Xbox Game Pass

IT之家 5 月 28 日消息，微软今日正式确认，备受期待的《使命召唤》新作《使命召唤：黑色行动 6》将加入 XBOX Game Pass 首发阵容。

“我们很高兴宣布，Game Pass 用户可以在游戏发售当天直接通过订阅畅玩《使命召唤：黑色行动 6》。” Xbox Game Pass 社区资深负责人 Megan Spurr 表示。

这一消息的公布缓解了玩家们最近的担忧。此前有报道称，微软内部对于将新作《使命召唤》加入 Game Pass 一事存在争议。一些高层担心 Game Pass 会影响《使命召唤》的传统销售收入，因为该系列游戏的平均销量通常超过 2000 万份，每份售价约 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币）。

目前，微软尚未公布 XBOX Game Pass Ultimate 订阅价格是否会上涨，也没有公布《使命召唤：黑色行动 6》的具体发售日期。不过，据悉游戏计划于 10 月底发售，背景设定在 90 年代的海湾战争时期。

有关《使命召唤：黑色行动 6》的更多细节将在 6 月 9 日微软夏季发布会后的特别直播活动中公布。届时，发布会还将带来新款《战争机器》以及下一代《毁灭战士》的消息。此外，《微软飞行模拟 2024》、《Avowed》和《Indiana Jones and the Great Circle》等游戏的发售日期也将公布。

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