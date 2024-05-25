消息称游戏《使命召唤 21：黑色行动 6》将推出 PS4 / Xbox One 版本

IT之家 5 月 25 日消息，动视和微软最近正式公布了游戏《使命召唤 21：黑色行动 6》，X 平台消息源“CharlieIntel”今天分享了一张据称是游戏 GameStop “预购清单”的截图，其中显示本作除了 PS5 和 Xbox Series X / S 版本外，还将提供 PS4 版本。

IT之家注意到，相关截图还得到了外媒 Insider Gaming 的证实，该媒体声称《使命召唤 21：黑色行动 6》“的确将推出 Xbox One 和 PS4 版本”。

索尼 / 微软于 2013 年 11 月推出了 PS4 /Xbox One 游戏机，如今已经有十年之久，《使命召唤》最新作品支持如此“古老”的设备的确有些令人意外。

根据此前的传闻，《使命召唤 21：黑色行动 6》将由 Treyarch 工作室开发，背景设定在 90 年代的海湾战争期间。IT之家注：海湾战争发生在 1990 年 8 月至 1991 年 2 月，距离 2001 年跨越了十年左右。

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