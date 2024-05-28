消息称富士正加码 X100VI 相机产量：预约订单发货量完成 75%、有望夏季改进库存情况

IT之家 5 月 28 日消息，富士公司在今年 2 月 20 日推出了 X100VI APSC 相机，该相机采用 23mm F2.0 不可更换式镜头，相比上一代 X100V 相机主要升级了 40MP X-Processor 5 传感器，新增 6 档机身防抖，国行售 11390 元，但该相机直到今天都供不应求，甚至需要“抽签购买”。

而根据外媒 Fujirumors 爆料，富士公司据称目前正在积极扩大产能，“预计 2024 年夏季将会有成效显现”，而当前富士 X100VI 相机预约订单发货量据称已达到 75％。

IT之家查询京东发现，富士京东自营旗舰店中的 X100VI 相机目前已经下架，而第三方店铺将这台相机炒到 18099 - 20399 元不等，实在有些令人意外。

此外，富士最近还推出了 X-T50 相机，该机是 X-T30 II 的继任机型，同样搭载 40MP X-Processor 5 传感器，该机不提供单独售卖，其中最便宜的 “XC 35mm f / 2” 及“XF 16-50mm f / 2.8-4.8”套机售 10890 元，将于 6 月 5 日开售。

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