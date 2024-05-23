杨元庆称联想已成功渡过行业下行周期，正在把握新的增长机遇

IT之家 5 月 23 日消息，今日联想集团公布截至 2024 年 3 月 31 日的 2023/24 财年第四财季暨全年业绩：2023/24 财年第四财季营收 994 亿元，同比增长近 10%；主营业务全面恢复增长，净利润 17.8 亿元，同比增长 118%；PC 以外业务占比近 45%，创历史新高。

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财报发布后，联想集团 CEO 杨元庆发全员信表示，“就整个财年来看，尽管在宏观环境的多重挑战下，集团整体营业额和利润年比年有所下降，但深入来看，联想在下半财年的营业额实现了将近 6% 的年比年增长，净利润率已经从上半年的同比下降扭转为持平。”

杨元庆还称，联想的全年研发费用率达到了 3.6% 的历史新高，研发人员总数和占比同样达到新高，充分体现了我们对研发创新的坚定承诺，“我们现在可以说，联想已经成功渡过了行业的下行周期，并且正在把握新的增长机遇。”

IT之家附全员信内容：

大家好！今天我们发布了联想集团 2023/2024 财年第四季度暨全年业绩报告。

继第三财季我们恢复营业额年比年增长之后，我们在第四财季进一步加速了这个势头：集团总体营业额年比年增长了近 10%，而净利润额则翻番。上个季度我们说所有主营业务有望全部恢复年比年增长，我们不仅说到做到，而且做得比预期更好，MBG、ISG 和 SSG 都实现了双位数增长，推动个人电脑以外业务的营业额占比提升到了近 45% 的历史新高。

具体来看，我们的 SSG 实现了年比年双位数的高增长和 21% 的高运营利润率。在个人电脑的支持服务渗透率创下历史新高，以及混合云、数字化办公空间方案等业务高速增长的基础上，SSG 正在打造人工智能原生或嵌入的解决方案与服务，从而创造更大价值。

ISG 方面，我们的营业额较去年同期大幅提升，增速达到了 15%。尽管目前 ISG 在盈利能力上仍待改善，但我们已经制定了扎实的利润改善计划，我们还将通过加强产品组合和商机转化来巩固我们在人工智能基础设施领域前三甲的地位。

IDG 方面，我们扩大了全球个人电脑市场的领先优势并且保持行业领先的盈利水平，全球五个主要市场中的四个我们都是第一，北美也创下了份额的新高。智能手机的销量和营业额都实现了双位数的年比年增长，并且远超市场。IDG 将全力引领全球人工智能个性化电脑的变革，并持续创新，推动人工智能设备向手机、平板、AR / VR 等丰富多彩的终端设备扩展，同时实现多设备的协同。

就整个财年来看，尽管在宏观环境的多重挑战下，集团整体营业额和利润年比年有所下降，但深入来看，我们在下半财年的营业额实现了将近 6% 的年比年增长，净利润率已经从上半年的同比下降扭转为持平。特别值得关注的是，我们的全年研发费用率达到了 3.6% 的历史新高，研发人员总数和占比同样达到新高，充分体现了我们对研发创新的坚定承诺。

小伙伴们，我们现在可以说，联想已经成功渡过了行业的下行周期，并且正在把握新的增长机遇。在去年 10 月 Austin 的 Tech World 上，我们分享了联想的混合式人工智能战略。而在上个月的上海 Tech World 上，我们展现了支撑这一战略的 3S 全栈人工智能的能力，特别是发布了针对中国市场的首批人工智能个性化电脑。如此快速的进展让我们对新财年充满了信心，也非常乐观。凭借让世界充满 AI 的愿景，凭借清晰的战略、有力的执行、持续的创新和卓越的运营，我们一定能成为人工智能时代的领航者！

谢谢大家！

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