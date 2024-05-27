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芝大论文证明 GPT-4 选股准确率高达 60%，人类股票分析师要下岗？AI 大牛质疑数据污染

新智元 2024/5/27 13:02:51 责编：汪淼
评论：

【新智元导读】GPT-4 在为人类选股时，表现竟然超越了大部分人类分析师，和针对金融训练的专业模型？在没有任何上下文的情况下，它们直接就成功分析了财务报表，这一发现让许多业内大咖震惊了。然而好景不长，有 AI 大牛指出研究中的 bug：之所以会这样，很可能是训练数据被污染了。

最近，各位业内大咖都被芝大的一篇论文震惊了。

研究者发现，由 GPT-4 帮忙选择的股票，直接击败了人类！同时也 pk 掉了许多其他针对金融训练的机器学习模型。

最让他们震惊的是，LLM 可以在没有任何叙述上下文的情况下，就成功分析财务报表中的数字

论文地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4835311

具体来说，在预测收益的变化上，LLM 比经验丰富的金融分析师都更出色。尤其是在选股时，人类分析师会面临一些难以应对的场景，导致预测结果存在偏见、效率低下，这时 LLM 就表现出了巨大的优势。

并且，LLM 做出的预测，不仅仅是回忆训练数据，比如 GPT-4 提供的有洞察力的分析，甚至能揭示一家公司未来潜在的表现。

GPT-4 的表现一骑绝尘，直接比其他模型实现了更高的夏普比率（Sharpe ratio）和阿尔法（alpha）。

沃顿商学院教授 Ethan Mollick 盛赞：这是一篇众人翘首以盼的论文。

也有网友感慨道：以后在股市中操盘的，是人还是 AI 都不好说了……

然而，就在大家激动之时，有细心的研究人员给这项研究泼了冷水：之所以能取得这个结果，很可能是由于训练数据的污染造成的

AI 大牛田渊栋也表示，GPT-4 的优异表现，不排除是训练数据集中包括了未来的股票价格，因此 GPT-4 直接开了挂，据此对 2021 年起的股票样本进行了选择。

至于测试 GPT-4 是否开了挂，理论上并不复杂：只要获取股票的历史记录，将其重命名为某个新代码，将其输入来测试就可以了。

研究内容

怎样衡量 LLM 在未来决策中的作用？在这项研究中，研究者衡量的标准，就是让 LLM 进行财务报表分析（FSA）。

之所以进行 FSA，主要是为了了解公司的财务健康状况，并确定其业绩是否可持续。

FSA 并不简单，它是一个定量任务，需要大量分析趋势和比率，还涉及批判性思维、推理能力和复杂判断。通常，这个任务是由金融分析师和投资专业人士来完成的。

在研究中，研究者会将两份标准的财务报表 —— 资产负债表和损益表扔给 GPT-4 Turbo，它的任务是：分析公司接下来的收益是会增长还是下降

注意，这项研究中有一个关键的设计，就是绝不向 LLM 提供任何文本信息，LLM 能参考的，只有纯粹的报表。

研究者预测，LLM 的表现，大概率会比专业的人类分析师差。

原因在于，分析财务报表这项任务，非常复杂，涉及许多模糊性的东西，需要很大常识、直觉和人类思维的灵活性。

而且，LLM 目前的推理和判断能力还很不足，并且也缺乏对于行业和宏观经济的理解。

另外，研究者还预测 LLM 的表现也会弱于专用的机器学习应用，比如为收益预测的人工神经网络（ANN）。

因为，ANN 允许模型学习深层次的交互，这些交互中包含了重要线索，通用模型是很难获取这些线索的。除非，通用模型能基于不完整的信息，或从未见过的情景，进行直觉推理、形成假设。

实验结果却令他们大吃一惊：LLM 竟然 pk 掉了许多人类分析师和专用的神经网络，表现出了更优异的成绩！

实验步骤

评测 LLM 的具体表现如何，需要从以下两个步骤展开。

首先，研究人员对公司的财务报表进行匿名化和标准化处理，防止 LLM 记住公司的潜在可能。

特别是，他们从资产负债表和损益表中，省去了公司的名称，并用标签（如 t 和 t-1）替换年份。

此外，研究者还按照 Compustat 的平衡模型，标准化资产负债表和损益表的格式。

这种方法，可以确保财务报表的格式，在所有公司年度统计中都是相同的，因此 LLM 也不知道其分析对应的是哪家公司或哪个时间段。

在第二阶段中，研究人员设计了一个指令，指导 LLM 进行财务报表分析，并确定未来收益方向。

除了简单的指令外，他们还开发了一个 CoT 指令，实际上是「教」LLM 以人类金融分析师的思维过程进行分析。

具体来说，金融分析师在分析中会识别财务报表中显著的趋势，计算关键财务比率（如经营效率、流动性和杠杆比率），综合这些信息，并形成对未来收益的预期。

研究人员创建的 CoT 指令，便是通过一系列步骤，来实现这个思维过程。

在数据集选用上，研究人员使用 Compustat 数据库来测试模型的表现，并在必要时与 IBES 数据库交叉使用。

样本涵盖了从 1968-2021 年之间，15401 家公司的 150678 个公司的年度数据。

分析师的样本涵盖了 1983-2021 年期间，包含 3152 家公司的 39533 个观察数据。

LLM 为何如此成功

对于这个结果，研究者提出了两种假设。

第一种假设是，GPT 的表现完全是由近乎完美的记忆驱动的。

GPT 很可能是从数据中推断出了公司的身份和年份，然后将这些信息与新闻中学到的关于该公司的情感相匹配。

为此，研究者试图排除这种可能。并且，也使用了 GPT-4 训练期以外的全新数据，复制了结果。

第二种假设是，GPT 之所以能推断出未来收益的方向，是因为生成了有用的见解模型。

比如，模型经常会计算金融分析师计算的标注比率，然后根据 CoT 提示生成分析这些比率的叙述。

为此，研究者将模型为给定公司年度生成的所有叙述汇总，并使用 BERT 将它们编码成 768 维向量（嵌入），然后将这些向量输入到 ANN 中，并训练它预测未来收益的方向。

结果，基于 GPT 叙述见解训练的 ANN 达到了 59% 的准确率，这几乎与 GPT 的预测准确率（60%）一样高

这一结果直接证明，模型生成的叙述见解对未来表现具有信息性。

另外可以观察到，GPT 的预测与基于 GPT 叙述的 ANN 预测之间，有 94% 的相关性，这就表明，这些叙述编码的信息是 GPT 预测的基础。而在解释未来收益方向上，与比率分析相关的叙述最为重要。

总之，模型之所以表现优越，原因就是基于 CoT 推理生成的叙述。

实验结果

最新研究中的实验评估结果，可以总结为以下三大亮点。

GPT 胜过人类金融分析师

为了评估分析师的预测准确性，研究者计算了「共识预测」（即财务报表发布后一个月内各个分析师预测的中位数），并将其作为下一年收益的预期。

这确保了分析师预测和模型预测结果的可比性。

此外，作者还使用了使用未来三个月和六个月的「共识预测」作为可替代的预期基准。

这些基准对 LLM 不利，因为它们整合了一年中所获得的信息。不过，考虑到分析师可能在将新信息纳入预测时较为迟缓，研究者选择报告这些基准以供比较。

研究人员首先对 GPT 在预测未来「收益方向」方面的表现进行了分析，并将其与证券分析师的表现进行了比较。

他们注意到预测每股收益（EPS）变化是一项高度复杂的任务，因为 EPS 时间序列近似于「Random Walk」（随机游走）并且包含大量不可预测的成分。

随机游走反映了，仅根据当前收益与之前收益相比的变化的预测。

下图展示的是 GPT 和人类金融分析师的预测性能对比结果。

结果显示，第一个月分析师的预测，在预测未来收益方向方面的准确率为 53%，这超过了简单模型（将前一年的变化外推）的 49% 准确率。

而分析师三个月和六个月后的预测准确率，分别为 56% 和 57%，这是合理的，因其包含了更及时的信息。

基于「简单」非 CoT 提示的 GPT 预测表现为 52%，低于人类分析师基准，这与研究者预期一致。

然而，当使用 CoT 模拟人类推理时，他们发现 GPT 的准确率达到了 60%，显著高于分析师的表现。

如果再去核查 F1-score（F1 评分），这是一种评估模型预测能力的替代指标（基于其精确度和召回率的组合），也会得出类似的结论。

这表明，在分析财务报表以确定公司发展 方向方面，GPT 明显击败了中位数金融分析师的表现。

坦白讲，人类分析师可能依赖于模型无法获得的软信息或更广泛的背景，从而增加了价值。

确实，研究人员还发现分析师的预测包含了 GPT 未捕捉到的，关于未来表现的有用见解。

此外，研究显示，当人类难以做出未来预测时，GPT 的见解更有价值。

同样，在人类预测容易出现偏见或效率低（即未合理纳入信息）的情况下，GPT 的预测在预测未来收益方向方面更有用。

GPT 与专用神经网络不相上下

研究人员还比较了 GPT 和各种 ML 模型的预测精度。

他们选用了三种预测模型。

  • 第一个模型「Stepwise Logistic」（逐步回归），遵循 Ou and Penman 框架，使用了 59 个财务指标预测变量。

  • 第二个模型是，使用相同 59 个预测变量的 ANN 但也利用了它们之间的非线性和交互。

  • 第三，为了确保 GPT 和 ANN 之间的一致性，研究人员还使用了，基于提供给 GPT 的相同信息集（损益表和资产负债表）训练的 ANN 模型。

重要的是，研究者基于每五年的历史数据使用 Compustat 的观察数据来训练这些模型。所有预测都是样本外的（out of sample）。

使用整个 Compustat 样本，研究发现「逐步回归」的准确率（F1 评分）为 52.94%（57.23%），这与人类分析师的表现相当，并且与之前的研究一致。

相比之下，使用相同数据训练的 ANN 达到了更高的准确率 60.45%（F1 评分 61.62%），这处于最先进的收益预测模型的范围。

当使用 GPT（with CoT）预测时，发现模型在整个样本上的准确率为 60.31%，这与 ANN 的准确率非常接近。

事实上，GPT 的 F1 评分显著高于 ANN（63.45% vs. 61.6%）。

此外，当研究人员仅使用两份财务报表的数据（输入到 GPT 中）训练 ANN 时，发现 ANN 的预测能力略低，准确率（F1 评分）为 59.02%（60.66%）。

总体而言，这些结果表明 GPT 的准确率与最先进的专用机器学习模型的准确率相当（甚至略高）。

ANN 和 GPT 预测互补

研究人员进一步观察到，ANN 和 GPT 的预测具有互补性，因为它们都包含有用的增量信息。

并且有迹象表明，当 ANN 表现不佳时，GPT 往往表现良好。

特别是，ANN 基于其在过去数据中看到的训练示例来预测收益。并且，鉴于许多示例非常复杂且高度多维，其学习能力可能受到限制。

相比之下，GPT 在预测小型或亏损公司的盈利时，犯的错误相对较少，可能得益于其类似人类的推理和广泛的知识。

除此以外，研究者还进行了几项额外的实验，基于 GPT 对其答案的置信度对样本进行分区，并使用了不同的 LLM 家族。

当 GPT 以更高的置信度回答时，预测往往比置信度较低的预测更准确。

与此同时，研究证明了这一结果可以推广到其他大模型上。特别是，谷歌最近发布的 Gemini Pro，其准确率与 GPT-4 不相上下。

预测来源：增长和营业利润率

下图显示了，GPT 响应中，双词（bigram）和单词（monogram）的频率统计。

这里，双词指的是由两个连续的单词组成，在文本中一起使用；单词指的是一个单词。

图左展现的是「双词」的结果，GPT 关于财务比率分析的答案中发现的十个最常见的「双词」。

图右列出的是，GPT 对二元盈利预测（binary earnings predictions）中，出现频率最高的十个单词。

之所以做这项分析，是为了确定 GPT 在不同财务分析环境中，使用最常见的术语和短语。

有趣的是，「营业利润率」（Operating Margin）和「增长」（Growth）这两个词的预测力最高。

看来，GPT 似乎已经内化了「40 法则」。

总之，所有结果表明，AI 加速发展，金融分析师的角色将会改变。

不可否认，人类专业知识和判断力不太可能在短期内被完全取代。

但像 GPT-4 这样强大的 AI 工具可能会极大地增强和简化分析师的工作，甚至可能在未来几年里，重塑财务报表分析这一领域。

参考资料：

  • https://www.newsletter.datadrivenvc.io/p/financial-statement-analysis-with

  • https://x.com/tydsh/status/1794137012532081112

  • https://x.com/emollick/status/1794056462349861273

  • https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4835311

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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关键词：大数据股票分析师股票GPT

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