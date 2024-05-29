皮克斯《头脑特工队 2》中文配音预告公布：关晓彤、杨迪、李雪琴配音，内地定档 6 月 21 日上映

IT之家 5 月 29 日消息，皮克斯官方公布《头脑特工队 2》中文配音预告片，该片将于 6 月 21 日登陆全国影院（6 月 14 日在北美上映）。

该片是《头脑特工队》的续集，进入青春期的女主角莱利，生活发生了变化，除了前作中的五种情绪，焦焦（焦虑）、慕慕（嫉妒）、厌厌（厌倦）和尬尬（惭愧）等新情绪也陆续出现。

在这部影片中，将由关晓彤为“乐乐”配音，李雪琴为“忧忧”配音，秦霄贤为“怒怒”配音，杨迪为“怕怕”配音，Papi 酱为厌厌配音。

IT之家查询发现，《头脑特工队》于 2015 年 10 月 6 日在中国大陆上映，目前豆瓣评分 8.8 分，IMDb 8.1 分。该片讲述了小女孩莱莉因为爸爸的工作变动而搬到旧金山，她的生活被这五种情绪所掌控。尽展脑内情绪的缤纷世界。

在这部续集中，女孩莱莉的成长故事还在继续，她的头脑中多了不少新的情绪，它们在“焦虑”的带领下，把之前的五大情绪给封起来“放逐”了，乐乐、忧忧等必须联手找到回家的路，帮助莱莉度过青春期。

《头脑特工队 2》由凯尔西・曼（恐龙当家、派对焦点、毛线球布尔）执导，马克・尼尔森担任制片，玛雅・哈克将为焦虑配音，艾米・波勒饰演快乐，菲利斯・史密斯饰演悲伤，刘易斯・布莱克饰演愤怒，托尼・哈勒饰演恐惧，丽莎・拉皮拉饰演厌恶。

导演曼恩表示，由玛雅-霍克（Maya Hawke）配音的“焦虑”虽然对团队来说是新人，但她并不是那种甘居幕后的人。如果你想想我们所有人大脑内部发生的事情，这就会非常合乎情理。

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