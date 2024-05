历经二十年研制，史上最大相机运抵鲁宾天文台

IT之家 5 月 26 日消息,经过长达二十年的研制,专为天体物理学发现而建造的 32 亿像素相机终于抵达其最终归宿 —— 智利的维拉・鲁宾天文台 (Vera C. Rubin Observatory),这台被称为“时空遗产(Legacy of Space and Time, LSST)”的相机于 2024 年 5 月中旬运抵该天文台。

该相机从位于加州的 SLAC 国家加速器实验室的制造实验室启程,技术人员为其安装了特殊的数据记录器、监测器和 GPS,以便跟踪运输途中的状况。随后,他们将相机放入特制的运输箱中,整个装置于 5 月 14 日通过包机从旧金山机场运往智利首都圣地亚哥。到达智利后,又经过长达 5 个小时的车程,翻越了 35 公里的蜿蜒土路,最终在 5 月 16 日抵达鲁宾天文台的观测地点。据项目建设经理称,相机的运抵标志着鲁宾天文台建设取得了重大进展。“将相机运抵山顶,就好比拼图完成最后一块关键部分,” 他说道,“随着鲁宾天文台所有组件的到位,我们正朝着利用 LSST 开展变革性的科学研究迈进。”

据IT之家了解,这台 LSST 相机是鲁宾天文台西蒙尼巡天望远镜 (Simonyi Survey Telescope) 的最后一个运抵的主要部件,相机约为一辆小型汽车大小,是目前人类制造的最大相机,内部焦平面由排列成“筏”状的 189 个 CCD 传感器组成,这些传感器共同提供 32 亿像素的观测视野。

抵达天文台后,相机将首先在洁净室中经过数月的测试。通过测试之后,它将被安装在西蒙尼巡天望远镜上,与新近完成镀膜的 8.4 米主镜和 3.4 米副镜一起工作。

维拉・鲁宾天文台以天文学家维拉・鲁宾 (Vera C. Rubin) 命名,她的研究重点是弥漫于整个宇宙的神秘 “暗物质”,探索暗物质及其在宇宙中的分布是这座以她名字命名的天文台的主要目标之一。

LSST 相机将帮助科学家们揭开暗物质分布的奥秘。首先,相机将花费十年时间,每晚对天空进行成像,执行一项大规模巡天计划,旨在每 3-4 天提供整个可见天空的完整图像。每次成像区域的面积将相当于 40 个满月,巡天过程将利用 8.4 米望远镜快速地在成像位置之间移动。据估计,鲁宾天文台在全面运转后,将产生总计 500 PB 的图像和数据产品。

鲁宾天文台不仅将以前所未有的超高分辨率进行巡天观测,还将追踪亮度变化的天体,包括超新星、变星、致密天体 (例如中子星或黑洞) 的合并,以及其他快速变化的天体事件。此外,它还将追踪穿越太阳系的小行星和其他天体。

银河系的形成和演化是鲁宾天文台的另一个重要研究领域。望远镜将能够追踪银河系中的恒星流并绘制其运行轨迹。这些信息将为我们揭开银河系如何形成,以及被吞噬的星系中的恒星如何在银河系中移动等谜题的答案。

目前,鲁宾天文台仍处于建造的最后阶段。望远镜主体已经安装到位,其他仪器和基础设施也正在陆续完成,预计 2025 年开始运行。

