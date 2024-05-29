颜宁获第 26 届世界杰出女科学家成就奖，我国累计已有 8 位获奖者

IT之家 5 月 29 日消息，据联合国官方消息，联合国教科文组织和欧莱雅基金会近日揭晓了 2024 年度“欧莱雅 — 联合国教科文组织世界杰出女科学家奖”的 5 位获奖者。

她们在生命和环境科学领域开展了开创性研究，尤其为应对全球公共卫生挑战做出了重大贡献，这些挑战包括癌症和疟疾、脊髓灰质炎等传染性疾病，以及肥胖症、糖尿病、癫痫等慢性疾病。颁奖仪式于 5 月 28 日在教科文组织巴黎总部举行。

该奖项每年表彰 5 位杰出女性，她们分别来自 5 大地区：非洲和阿拉伯国家、亚洲及太平洋、欧洲、拉丁美洲及加勒比、北美洲。

今年，第 26 届“世界杰出女科学家成就奖”的五位获奖者从全球 350 位候选人中脱颖而出，由法国国家健康与医学研究院（Inserm）研究主任、法国科学院成员布里吉特・莉娜・基弗（Brigitte L. Kieffer）教授主持的独立评审团评选产生。布里吉特・莉娜・基弗教授同时也是该奖项的往届获奖者。

非洲和阿拉伯国家：莱克 —— 免疫学

拉美及加勒比：科瓦托夫斯基 —— 生物化学

北美：贾巴多 —— 人类遗传学

欧洲：阿尔姆兹尼 —— 分子生物学

亚洲及太平洋：颜宁 —— 结构生物学

官方评语称：“清华大学生命科学学院教授、深圳医学科学院院长、深圳湾实验室主任颜宁教授发现了多种介导离子和糖跨细胞膜运输的膜蛋白原子结构，揭示了跨膜转运的原理。她的卓越研究推进了癫痫和心律失常等多种疾病的相关研究，并指导了疼痛综合征的治疗。作为该领域的权威，颜博士激励着全球的女科学家，她还大力倡导研究和科学教育中的性别平等。颜宁教授成为奖项创办以来第八位获奖的中国科学家。”

IT之家据此前报道汇总，2022 年 11 月，颜宁宣布辞去普林斯顿大学教职，到深圳创立医学科学院。2022 年 12 月 10 日，深圳医学科学院揭牌，颜宁出任创始院长。去年 11 月，中国两院院士增选结果正式揭晓，颜宁新当选为中科院院士。今年“五一”国际劳动节前夕，颜宁荣获“全国五一劳动奖章”。

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