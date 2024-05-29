十铨宣布参加 2024 台北国际电脑展：推出粉色 10000MHz 玄境内存、T-CREATE Ai 系列等新品

IT之家 5 月 29 日消息，十铨科技今日宣布将以“游戏进化・AI 革命”的主题参加 Computex 2024 台北国际电脑展，推出多款内存及存储新品。

T-FORCE XTREEM 玄境 DDR5 台式机内存 白色 / 粉色

新款 XTREEM 玄境 DDR5 内存超频频率上限高达 10000MHz，本次新推出白色、粉色两款配色，采用 2mm 厚度的铝合金散热片。

T-CREATE EXPERT Ai CKD DDR5 内存

T-CREATE EXPERT Ai CKD DDR5 内存采用一体式铝合金散热片，提供 7200 MHz 频率、57.6 GB/s 带宽、2x 24GB 容量以及 CL 58 低延迟规格，并引入 CKD（client clock driver）组件，专为创作者和 AI 应用开发者设计。

T-CREATE EXPERT Ai CAMM2 内存模块

十铨在本次台北电脑展将推出 CAMM2 内存模块，采用 LPDDR5X 颗粒，提供 7500 / 6400 MHz 频率、 60 / 51.2 GB/s 带宽、CL28 / CL24 的时序及 32GB / 64GB 容量，并搭载专利超薄石墨烯散热片。

T-CREATE I54 Ai Gen5 M.2 PCIe 固态硬盘

T-CREATE I54 Ai Gen5 M.2 PCIe 固态硬盘宣称平均存取反应时间比 PCIe 4.0 固态硬盘低 47%，专为创作者需求打造。

T-CREATE CinemaPr R41 CFexpress 4.0 Type B 读卡器

T-CREATE CinemaPr R41 搭载标准 1/4 英寸螺丝孔、USB4 接口，可实现 4000MB/s 速率。

T-CREATE CinemaPr P33 手机磁吸外接式固态硬盘

CinemaPr P33 移动固态硬盘支持 MagSafe 磁吸，采用 USB-C 3.2 Gen 2 接口，最高 10Gbps 速率、2TB 容量，支持 4K 60fps ProRes 视频录制。

T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 台式机内存

相比普通版本，本次推出的 ECO 版内存的散热片采用 80% 回收铝打造，导光柱采用 100% PCR 回收塑料。

TEAMGROUP PD20 ECO 迷你外接式固态硬盘

PD20 移动固态硬盘重量仅为 22g，最大容量 4TB，采用 Type-C 接口，最高传输速率 1000MB/s。

TEAMGROUP INDUSTRIAL CXL 2.0 新世代服务器内存模块

十铨 CXL 2.0 内存模块使用 DDR5 颗粒、E3.S 外形规格、专利石墨烯与外壳散热方案，为 AI 服务器与 HPC 场景打造。

TEAMGROUP INDUSTRIAL 极宽温存储方案

该系列产品包括可耐受工作温度 105 ℃ 的 PCIe Gen3 M.2 固态硬盘、DDR4 U-DIMM / SO-DIMM、DDR5 U-DIMM / SO-DIMM 内存模块和 microSD 存储卡。

TEAMGROUP INDUSTRIAL WORM CARD 信息安全存储卡

IT之家注意到，除上述新品外，十铨还将展出此前已经发布的 T-FORCE GE PRO Gen5 M.2 PCIe 固态硬盘、T-FORCE DARK AirFlow 5 固态硬盘散热器、T-CREATE CinemaPr P31 移动固态硬盘等产品。

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