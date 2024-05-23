十铨推出三款 T-FORCE SIREN 一体式水冷散热器，均可选装冷头磁吸发光模块

IT之家 5 月 23 日消息，十铨今日推出三款 T-FORCE SIREN 系列的一体式水冷散热器。

其中 SIREN DP360 ARGB 的水冷头顶部可选装磁吸 LCD 显示屏模块；而 SIREN GA360M ARGB 和 SIREN GA240M ARGB 的水冷头顶部可选装 ARGB 发光装饰盖。

SIREN DP360 ARGB

较为高阶的 SIREN DP360 ARGB 一体水采用 Asetek 八代水泵方案，转速区间 800~3600 RPM，搭载三相六极马达，可提升水冷液流动效率，提升散热性能。

该一体式水冷散热器采用铝制 30mm 加厚冷排，包含 13 条微水道。

用户可选择在 SIREN DP360 ARGB 的冷头上安装磁吸式 LCD 显示模块。该圆形冷头显示屏拥有 8bit 色深，分辨率 480x480，可显示图片、GIF 和硬件监控信息。

十铨 SIREN DP360 ARGB 水冷散热器预装 3 颗 12025 标准规格的 ARGB 冷排散热风扇。

该风扇转速区间 600~2200 RPM，最大静压 3.88 mmH2O，最大风量 70.07 CFM，最大噪声 27.8 db (A)。

SIREN DP360 ARGB 散热器兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM5 / AM4 平台。十铨为其提供 5 年质保。

该水冷散热器未来还将推出白色版本。

SIREN GA360/240M ARGB

这两款水冷散热器较为低阶，没有配备冷头显示屏，而是搭载了磁吸式 ARGB 水冷头装饰盖。

T-FORCE SIREN GA360/240M ARGB 同样采用 Asetek 水泵方案，转速约 2300 RPM，但没有注明具体技术世代。

两款一体式水冷散热器配备包含 13 条微水道的 28mm 厚度铝制冷排，搭载与 SIREN DP360 ARGB 同参数的散热风扇。

T-FORCE SIREN GA360/240M ARGB 兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 和 AMD AM5 / AM4 平台。

十铨同样为这两款水冷散热器提供 5 年质保。这两款水冷散热器未来也将推出白色版本。

IT之家获悉，这三款散热器均将于三季度在北美电商平台全球首发。

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