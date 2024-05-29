新款奔驰 S 级路试谍照曝光，配备超大尺寸格栅

IT之家 5 月 29 日消息，尽管大型豪华轿车市场似乎日渐式微，但梅赛德斯-奔驰并没有放弃其旗舰车型 S 级。随着现款车型即将在今年秋季迎来上市四周年，中期改款车型也正在紧锣密鼓地进行测试。

近日，海外媒体 Carscoops 拍到了正在测试的新款 S 级原型车。虽然伪装严密，但仍能看出新车一些明显的改变，其中最引人注目的是超大尺寸的格栅设计，相比现款车型格栅高度明显增加。这一改动也带来了新前保险杠造型，中央进气口面积有所减小。

IT之家注意到，原型车配备了临时前大灯组，暗示量产版本将采用全新设计的照明系统。第二辆测试车则重点伪装了车尾部分，目前尚不清楚具体细节，不过预计新车将换装新保险杠和尾灯，并可能对排气系统进行调整。

虽然此次谍照并未透露内饰信息，但此前已有消息称新款 S 级将迎来内饰大革新，有望采用全新设计的仪表盘并集成贯穿中控台的 Hyperscreen 超级屏幕，同时迎合当下潮流加入前排乘客娱乐屏幕。

关于动力方面，目前尚无确切消息。不过参考现款车型，新款 S 级可能继续提供多种动力总成选择，例如最大功率 442 马力（330 千瓦）的 3.0 升直列六缸涡轮增压发动机，最大功率 496 马力（370 千瓦）的 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机，以及最大功率 621 马力（463 千瓦）的 6.0 升双涡轮增压 V12 发动机。此外，还可能提供插电式混合动力版本，纯电续航里程约为 74 公里。

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