天玑 9000+11.61 英寸 LCD 屏：OPPO Pad 2 平板 128G 版 1739 元百亿补贴

OPPO Pad 2 平板 8+128G 版发布于 2023 年 6 月 1 日，发售价为 2599 元。

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OPPO Pad 2 平板搭载联发科天玑 9000 芯片，辅以 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存；内置 9510mAh 电池，支持 67W 快充，80 分钟可充电至 100%。前置 8MP（索尼 IMX355）摄像头，后置 13MP 摄像头。

OPPO Pad 2 采用金属机身，搭载 11.61 英寸 2800×2000 LCD 屏幕，支持 144Hz 刷新率（IT之家注：官方称 30/60/90/120/144Hz 五挡可调），全屏最高 500nit 亮度，支持 10bit 色深，97.4% DCI-P3 色域，屏幕比例 7:5，采用 2.5D 玻璃盖板，像素密度为 296 PPI，支持杜比全景声与杜比视界原画显示；平板厚 6.54mm，重 552g。

OPPO Pad 2 搭载全新基于 ColorOS 13.1 的 ColorOS for Pad 系统，搭载四扬声器，支持 Dolby Audio 解码、杜比视界，Wi-Fi 6，蓝牙 5.3，支持 5G 双卡通信共享。

外设方面，OPPO Pad 2 搭载自研手写笔和触控键盘，其中 OPPO Pencil 升级 2ms 延迟、240Hz 采样率、4096 级压力感知、支持 0-60 度侧锋书写；OPPO 智能触控键盘拥有 81.30×43.00mm 触控板。

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