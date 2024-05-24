OPPO ColorOS 更新：新增支持相册 UHDR 格式照片编辑及臻彩视界效果

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IT之家 5 月 24 日消息，ColorOS 官方今日公布了 5 月体验升级一览，包括相册沉浸浏览模式等实用功能更新，还有指定机型特色功能升级，新增支持相册 UHDR 格式照片编辑及臻彩视界效果。
据介绍，首批机型已于 5 月 17 日开始陆续推送，并将于 6 月 30 日前完成推送，IT之家附对应机型名单：
OPPO Find N3
OPPO Find N3 Filp
一加 12
一加 11
OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版
一加 Ace 3
OPPO Find X7 Ultra
OPPO Find X7
一加 Ace 2 Pro
一加 Ace 2
OPPO Find X6 Pro
OPPO Find X6
OPPO Reno11 Pro
OPPO Reno11
其它对应机型（ColorOs 14.0 及以上版本）将于 7 月 31 日前完成版本推送，分批覆盖全部用户。
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