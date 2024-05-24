首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓新闻

OPPO ColorOS 更新：新增支持相册 UHDR 格式照片编辑及臻彩视界效果

2024/5/24 20:10:54 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 仿达星辰灬大海晓骥软媒新友1933769 的线索投递！

IT之家 5 月 24 日消息，ColorOS 官方今日公布了 5 月体验升级一览，包括相册沉浸浏览模式等实用功能更新，还有指定机型特色功能升级，新增支持相册 UHDR 格式照片编辑及臻彩视界效果。

据介绍，首批机型已于 5 月 17 日开始陆续推送，并将于 6 月 30 日前完成推送，IT之家附对应机型名单：

  • OPPO Find N3

  • OPPO Find N3 Filp

  • 一加 12

  • 一加 11

  • OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版

  • 一加 Ace 3

  • OPPO Find X7 Ultra

  • OPPO Find X7

  • 一加 Ace 2 Pro

  • 一加 Ace 2

  • OPPO Find X6 Pro

  • OPPO Find X6

  • OPPO Reno11 Pro

  • OPPO Reno11

其它对应机型（ColorOs 14.0 及以上版本）将于 7 月 31 日前完成版本推送，分批覆盖全部用户。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：一加oppocoloros 14

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用