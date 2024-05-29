问界 M9 汽车推送 V4.2.2.4 更新：遥控辅助泊车、鲲鹏迎宾灯效

IT之家 5 月 29 日消息，据IT之家小伙伴投稿，问界 M9 汽车开启 V4.2.2.4 版本推送，软件包大小约 6.27GB 左右，新增遥控泊车辅助功能、鲲鹏迎宾灯效等功能。
此次更新内容如下：
新增遥控泊车辅助（RPA）功能
新增鲲鹏迎宾灯效功能（仅 Ultra 版支持）
新增百万像素智慧投影大灯户外 K 歌功能（仅 Ultra 版支持）
新增雨刮灵敏度设置功能
新增语音控制幕布光机画幅大小 / 位置调节功能
新增语音控制零重力座椅按摩功能（开启 / 关闭 / 档位调节）
新增水晶旋钮 ISD 交互灯语控制功能
新增无人自动关闭座椅通风 / 加热 / 按摩功能
新增 ADS3D 视图“远山天际线”显示效果
优化代客泊车辅助（AVP）功能体验一支持手动调速
优化智驾报告的里程统计和显示功能
优化小艺语音基于声纹的儿童故事点播体验
优化幕布与座椅联动功能
优化超级桌面微信消息通知
其他功能项和体验项优化
问界 M9 于 2023 年 12 月 26 日上市，2024 年 2 月 26 日开启全国规模交付。今年 3 月，问界 M9 新增不依赖高精地图的城区智驾领航辅助功能（City NCA）、城区 LCC Plus、代客泊车辅助（AVP）等功能。
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