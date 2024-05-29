首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

问界 M9 汽车推送 V4.2.2.4 更新：遥控辅助泊车、鲲鹏迎宾灯效

2024/5/29 16:07:53 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 一只折尾巴 的线索投递！

IT之家 5 月 29 日消息，据IT之家小伙伴投稿，问界 M9 汽车开启 V4.2.2.4 版本推送，软件包大小约 6.27GB 左右，新增遥控泊车辅助功能、鲲鹏迎宾灯效等功能

此次更新内容如下：

  • 新增遥控泊车辅助（RPA）功能

  • 新增鲲鹏迎宾灯效功能（仅 Ultra 版支持）

  • 新增百万像素智慧投影大灯户外 K 歌功能（仅 Ultra 版支持）

  • 新增雨刮灵敏度设置功能

  • 新增语音控制幕布光机画幅大小 / 位置调节功能

  • 新增语音控制零重力座椅按摩功能（开启 / 关闭 / 档位调节）

  • 新增水晶旋钮 ISD 交互灯语控制功能

  • 新增无人自动关闭座椅通风 / 加热 / 按摩功能

  • 新增 ADS3D 视图“远山天际线”显示效果

  • 优化代客泊车辅助（AVP）功能体验一支持手动调速

  • 优化智驾报告的里程统计和显示功能

  • 优化小艺语音基于声纹的儿童故事点播体验

  • 优化幕布与座椅联动功能

  • 优化超级桌面微信消息通知

  • 其他功能项和体验项优化

问界 M9 于 2023 年 12 月 26 日上市，2024 年 2 月 26 日开启全国规模交付。今年 3 月，问界 M9 新增不依赖高精地图的城区智驾领航辅助功能（City NCA）、城区 LCC Plus、代客泊车辅助（AVP）等功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：问界M9

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用