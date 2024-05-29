京东回应健康家庭医生事业部架构调整：不涉及业务及人员裁撤

IT之家 5 月 29 日消息，此前有媒体报道称，京东健康旗下的京东家医事业部被整体裁撤，原部门负责人谭天弘转岗，部分员工离职，少部分在内部转岗。

京东集团对此回应，京东健康内部确实针对旗下家庭医生事业部，进行了组织架构调整，将原家庭医生事业部的 C 端业务及职能，合并至京东健康互联网医疗事业部；B 端业务及职能，合并至京东健康企业业务事业部。

京东集团还表示，此次调整除架构分拆外，并不涉及业务和人员裁撤。京东健康称，这一调整的目的，是整合公司旗下医疗健康服务业务，更高效利用医疗健康服务资源、更大化发挥专业角色的服务价值。公司相信将进一步放大家庭医生服务产品，与互联网医疗业务、企业业务之间的协同；并通过资源与能力整合，为客户打造体验更优质、场景更全面的线上线下一体化医疗健康服务。

IT之家查询公开资料获悉，京东家医于 2020 年 8 月上线，官方宣称可为用户及家庭提供 7×24 小时健康咨询，不限次专科问诊、复诊续方，超过 2700 家医院门诊预约、48 小时线上名医会诊、主动随访服务、健康信息收集建档、健康计划制定等家庭医生服务。

据知情人士透露，时任京东健康 CEO 的辛利军曾多次在内部表示，要把京东家医按照京东健康的第一入口来打造，类似朋友圈之于微信的地位。然而，在此后 3 年多的时间里，京东家医耗费了京东健康大量的时间和耐心，其产品定位也多次发生改变，却始终未能解决最核心的销售问题。

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