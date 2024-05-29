小米新机通过国内工信部入网许可，预计为 Redmi Pad Pro 5G 平板

IT之家 5 月 29 日消息，型号为 24074RPD2C 的小米 5G 新机通过国内工信部入网许可，预计 Redmi Pad Pro 5G 平板电脑。

IT之家昨日报道，小米创始人雷军 5 月 26 日在社交平台 X 上发文，表示小米 Redmi Pad Pro 平板电脑将推出 5G 版，该平板支持插入 5G SIM 卡使用移动网络，同时还支持网络共享，可一键连接至手机网络热点。

电信设备终端网显示了该设备更多详情信息：电池额定容量 4900mAh（单电芯容量），支持 NR-NSA 频段：Band 78,Band 41；NR-SA 频段：Band 78,Band 41,Band 28,N1,N5,N8,2110-2155MHz。

小米 Redmi Pad Pro 平板电脑于今年 4 月发布，搭载骁龙 7s Gen2 处理器，配有 10000mAh 电池，支持 33W 快充及反向充电功能，拥有三种内存版本，出厂预装小米澎湃 HyperOS 系统，支持 5G 网络共享、无线副屏、键鼠共享等生态互联功能，定价 1499 元起。

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