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腾讯《王者荣耀》官宣 10v10 众星峡谷模式：全新地图、重复职业、独立段位

2024/5/29 17:41:25 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 软媒新友2203184 的线索投递！

IT之家 5 月 29 日消息，腾讯《王者荣耀》手游官方透露，游戏即将迎来 10v10，也就是 20 个人同场竞技。

《王者荣耀》目前主要采用 5v5 玩法，也是多数 MOBA 游戏的玩家对局配置。官方策划透露，即将会在体验服上线一个新模式：10v10 众星峡谷，期望能够带来一种全新的更自由的 pvp 战斗体验。

在我们的设想中，如果说在 5v5 中，任何一个位置的掉以轻心，都会导致战局的巨大变化，需要每一个队员都全神贯注。

那么在 10V10 中，则是在更大范围内考验全队的排兵布阵，在活动区域变得更丰富的同时，分路、打法、英雄选择都会更灵活。

在 10V10 众星峡谷中，9 打 10，8 打 10 都不是梦想，任何职业都可以重复出现，队伍的职业分配变得也会更加灵活。

你可以更多去关注自己想玩什么，想如何玩。我们希望 10V10 不只是一个短期的玩法，而是能够长期地给大家带来更自由和轻松的感受，所以它也会搭配更完整的体验，如独立的段位系统、更适配的流程体验等

《王者荣耀》官方还表示，10v10 玩法将采用全新的地图、全新的结构，并且在优化方面“不会卡飞”，程序员加班加点优化性能。IT之家将跟进后续上线信息。

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关键词：王者荣耀

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