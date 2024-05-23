Sensor Tower：4 月《Monopoly GO！》蝉联全球手游畅销榜冠军，《王者荣耀》位列第二

IT之家 5 月 23 日消息，根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2024 年 4 月 Scopely《Monopoly GO！》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.58 亿美元（IT之家备注：当前约 18.7 亿元人民币），蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，83% 的收入来自美国市场，法国市场的收入占 2.9%，英国市场占 2.7%。

报告显示，腾讯《王者荣耀》以 2.34 亿美元（当前约 16.96 亿元人民币）的收入位列榜单第 2 名。4 月上旬，该游戏推出了“觉醒之战”等新活动、“桑启-奇遇星旅”新皮肤，以及多款皮肤限时返场，在 4 月 5 日 iOS 渠道日流水逼近 1 亿美元，创下 4 月单日流水最高峰。4 月 19 日，与《圣斗士星矢》合作推出的主题皮肤上线，使得游戏日流水又迎来一波峰值。

收入榜前五另外三款游戏为 Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和 King《Candy Crush Saga》。

数据显示，报告期内全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费近 65 亿美元（当前约 471.25 亿元人民币），同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过 21 亿美元（当前约 152.25 亿元人民币），占全球总收入的 32.6%。中国 iOS 市场排名第 2，占 18.6%；日本市场排名第 3，占 12.3%。

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