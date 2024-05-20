Sensor Tower：2024 年 1 至 4 月腾讯多款游戏营收增长亮眼，《王者荣耀》蝉联冠军

IT之家 5 月 20 日消息，Sensor Tower 今日发布《2024 年亚太手游市场洞察》，分析了中国手游趋势，其中腾讯旗下多款游戏增长强劲，跻身中国 iOS 手游畅销榜和下载榜前列。

腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》、《穿越火线》、《英雄联盟手游》和《元梦之星》等游戏增长亮眼，位居中国 iOS 手游畅销榜和下载榜前列。《王者荣耀》收入提升 16% 蝉联畅销榜冠军，《穿越火线》收入提升 3 倍多，跻身收入榜第 4 名。

得益于腾讯《元梦之星》和网易《蛋仔派对》，2024 年 1-4 月中国 iOS 市场街机游戏下载量和收入环比提升 12% 和 13%。《元梦之星》上线首日即登顶中国 iOS 下载总榜并持续数周稳居榜首，《蛋仔派对》已连续 5 个季度蝉联中国 iOS 市场街机手游收入冠军。

叠纸网络互动故事新游《恋与深空》一经发布便跃居中国 iOS 手游下载榜榜首，截至 4 月底该游戏全球收入破 1 亿美元（IT之家备注：当前约 7.23 亿元人民币），中国 iOS 市场占比 65%，带动生活风格手游收入和下载量激增 167% 和 85%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。