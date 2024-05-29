中国石油、中国移动、华为、科大讯飞宣布共建昆仑大模型

IT之家 5 月 29 日消息，据中国石油报消息，5 月 28 日，昆仑大模型建设研讨会暨合作共建签约仪式在京举行。

中国石油、中国移动、华为、科大讯飞四家公司达成签约合作，将联手共建昆仑大模型，推动人工智能在能源化工行业的大模型开发建设和高水平应用。

中国石油集团董事长、党组书记戴厚良表示，四家企业应发挥各自优势，强强联合、优势互补，聚焦中国石油产业特色，找准人工智能发展的切入点、突破口，细化目标路径，齐心协力打造具有能源化工行业特征，体现大模型技术特点的昆仑大模型，加快生产经营全过程创新链升级，共促人工智能产业又好又快发展。

科大讯飞董事长刘庆峰表示，科大讯飞很荣幸成为中国石油的核心战略合作伙伴。他重点介绍了讯飞星火大模型和智能体平台的最新进展，指出智能体可以助力更具针对性的行业场景落地。

IT之家注：科大讯飞此前联合华为推出国内首个全国产算力平台“飞星一号”，并在此基础上训练出讯飞星火大模型 V3.5，形成大模型云边端落地整体解决方案，并在教育、医疗、汽车、工业、金融、能源、运营商等多行业场景落地。

华为则在去年正式发布了盘古大模型 3.0，是一个完全面向行业的大模型系列，包括 5+N+X 三层架构，可用于多个行业场景。

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