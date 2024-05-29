同工会谈判破裂，三星电子遭遇成立以来首次罢工

IT之家 5 月 29 日消息，韩国全国三星电子工会今日宣布劳资谈判破裂，将于 6 月 7 日以集体休年假的形式发起三星电子 55 年历史来的首次罢工。

韩国全国三星电子工会是三星电子内部最大的工会，成员达 28400 人，占到企业总员工数量的约 22%。

韩国全国三星电子工会的代表称，决定正式罢工的主要原因是公司方面“对工会的无视”。

从罢工时间这一角度来看，本次罢工行动仍属于较软性的：

6 月 7 日的前一天 6 月 6 日是韩国法定假日显忠日，而 6 月 7 日当天正好又是周五，不少员工本就会选择在 6 月 7 日使用年假来拼出一个四天假期。

三星电子员工 2023 年平均年薪达 1.2 亿韩元（IT之家备注：当前约 64 万元人民币）。

三星电子此前与劳资协商委员会达成了今年平均工资上调 5.1% 的协定，不过这同工会层面的谈判是相互独立的。

韩国全国三星电子工会认为 5.1% 的涨幅过低，要求将涨薪幅度提升至 6.5%。

双方谈判的另一个焦点是三星电子的绩效奖金制度。

工会方面要求三星电子调整绩效奖金的计量标准，从按经济附加值（税后营业净利润减去资本投入）计算调整为与 SK 海力士、LG 电子相同的按营业利润计算。

韩国全国三星电子工会的成员主要来自三星电子 DS 部门，去年该部门出现了亏损，导致这些员工未能得到绩效奖金。

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