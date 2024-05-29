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铭瑄英特尔 / AMD 800 系主板型号曝光：B850、B840 等芯片组现身

2024/5/29 20:14:03 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 29 日消息，大量新品铭瑄主板今日通过 EAE Union 认证，众多英特尔 / AMD 800 系主板型号曝光，Z890、B860、H810 与 B850、B840 芯片组现身。

EAE Union 认证

IT之家总结新主板型号如下：

Z890 芯片组

  • MS-iCraft Z890 VERTEX

  • MS-iCraft Z890 ARCTIC

  • MS-iCraft Z890 PACIFIC

  • MS-iCraft Z890ITX

  • MS-ESPORT Z890M WIFI

  • MS-Terminator Z890-A

  • MS-Challenger Z890M WIFI

B860 芯片组

  • MS-iCraft B860M CROSS

  • MS-ESPORT B860M SNIPER WIFI

  • MS-ESPORT B860M GANK WIFI

  • MS-ESPORT B860M ACE WIFI

  • MS-MILESTONE B860M

  • MS-Terminator B860M

  • MS-Terminator B860M GKD

  • MS-Terminator B860YTX

  • MS-Terminator B860ITX

  • MS-Challenger B860M-E

  • MS-Challenger B860M-F

  • MS-Challenger B860M

  • MS-Challenger B860ITX

  • MS-Challenger B860BKB

H810 芯片组

  • MS-ESPORT H810M GANK WIFI

  • MS-Challenger H810M

  • MS-Challenger H810M-K

  • MS-Challenger H810M-F

  • MS-Challenger H810M-D

B850 芯片组

  • MS-Esports B850M WIFI6 ICE

  • MS-Terminator B850M WIFI

  • MS-Terminator B850ITX WIFI

  • MS-Terminator B550M 2.5G

  • MS-Challenger B850M WIFI ICE

B840 芯片组

  • MS-Challenger B840M 2.5G

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