铭瑄英特尔 / AMD 800 系主板型号曝光：B850、B840 等芯片组现身

IT之家 5 月 29 日消息，大量新品铭瑄主板今日通过 EAE Union 认证，众多英特尔 / AMD 800 系主板型号曝光，Z890、B860、H810 与 B850、B840 芯片组现身。
IT之家总结新主板型号如下：
Z890 芯片组
MS-iCraft Z890 VERTEX
MS-iCraft Z890 ARCTIC
MS-iCraft Z890 PACIFIC
MS-iCraft Z890ITX
MS-ESPORT Z890M WIFI
MS-Terminator Z890-A
MS-Challenger Z890M WIFI
B860 芯片组
MS-iCraft B860M CROSS
MS-ESPORT B860M SNIPER WIFI
MS-ESPORT B860M GANK WIFI
MS-ESPORT B860M ACE WIFI
MS-MILESTONE B860M
MS-Terminator B860M
MS-Terminator B860M GKD
MS-Terminator B860YTX
MS-Terminator B860ITX
MS-Challenger B860M-E
MS-Challenger B860M-F
MS-Challenger B860M
MS-Challenger B860ITX
MS-Challenger B860BKB
H810 芯片组
MS-ESPORT H810M GANK WIFI
MS-Challenger H810M
MS-Challenger H810M-K
MS-Challenger H810M-F
MS-Challenger H810M-D
B850 芯片组
MS-Esports B850M WIFI6 ICE
MS-Terminator B850M WIFI
MS-Terminator B850ITX WIFI
MS-Terminator B550M 2.5G
MS-Challenger B850M WIFI ICE
B840 芯片组
MS-Challenger B840M 2.5G
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