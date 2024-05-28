追上英特尔命名数字，消息称 AMD 800 系主板将亮相 2024 台北电脑展

IT之家 5 月 28 日消息，台媒 BenchLife.info 近日表示，AMD 在下一代桌面端主板的命名上将跳过 700 系，采用同英特尔 LGA1851 平台主板一致的 800 系。

各大厂商的 AMD 800 系主板将作为 Zen5 架构的锐龙 9000 系列处理器的配套，一齐亮相 6 月初的 2024 台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）。

这一讯息是台媒在技嘉 B650E AORUS PRO X USB4 主板的速看报道透露的，台媒在文章中称这块主板拥有同大部分 AMD X870 主板相同的新特性。

目前技嘉 B650E AORUS PRO X USB4 主板尚未正式上线官网，IT之家无法全面了解到该主板的具体参数。

根据台媒报道，该主板搭载了联发科 MT7927 Wi-Fi 7 无线网卡，并通过祥硕 ASM4242 芯片提供了 2 个 USB4 接口。

实际上，这也不是 AMD 第一次在主板产品上采用同英特尔类似乃至更高的代际数字。

AMD 在 2016 年三季度发布的 AM4 平台首批主板即名为 300 系列，在时间上早于英特尔的 200 系主板。

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