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微星英特尔 800 系主板型号曝光，确认下代中端芯片组为 B860

2024/5/28 9:51:02 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 28 日消息，X 平台消息人士 188 号 @momomo_us 注意到，微星部分英特尔 800 系主板的蓝牙认证信息现已被整理在 Device.Report 网站上。

产品列表

这批信息中出现了 4 款 B860 主板，正式确认了英特尔下代中端芯片组的名称，此外还有 8 款 Z890 主板。

微星 Z890 主板已知产品阵容

  • MEG Z890 GODLIKE “超神”

  • MEG Z890 ACE “战神”

  • MEG Z890 UNIFY-X “暗影 X”

  • MPG Z890 CARBON WIFI “暗黑”

  • MPG Z890 EDGE TI WIFI “刀锋”

  • MPG Z890I EDGE TI WIFI “刀锋 ITX”

  • MAG Z890 TOMAHAWK WIGI（IT之家注：末尾疑似输入错误，实际为 WIFI）“战斧导弹”

  • PRO Z890-P WIFI

微星 Z890 主板产品序列中最值得注意的无疑是 UNIFIY-X“暗影 X”的回归

该主板预计将延续以往 UNIFIY-X 系列的 1SPC 每内存通道单内存插槽设计，搭配酷睿 Ultra 200 系列更强大的内存控制器，带来更出色的内存超频表现。

微星 B860 主板已知产品阵容

  • MPG B860M EDGE TI WIFI “刀锋 MATX”

  • MPG B860I EDGE WIFI “刀锋 ITX”

  • MAG B860 TOMAHAWK WIFI “战斧导弹”

  • MAG B860M MORTAR WIFI “迫击炮”

而在 B860 主板这边，微星将至少推出两款 M-ATX 规格主板，包括经典的 MORTAR“迫击炮”型号

另据台媒 Benchlife.Info 消息，微星将在这批主板的大多数型号上搭载英特尔 Killer Wi-Fi 7 BE1750 无线网卡

该无线网卡支持 Killer DoubleShot Pro 管理工具，可相较英特尔 BE200 提供更多设置空间。

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关键词：英特尔微星主板

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