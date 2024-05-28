微星英特尔 800 系主板型号曝光，确认下代中端芯片组为 B860

IT之家 5 月 28 日消息，X 平台消息人士 188 号 @momomo_us 注意到，微星部分英特尔 800 系主板的蓝牙认证信息现已被整理在 Device.Report 网站上。

这批信息中出现了 4 款 B860 主板，正式确认了英特尔下代中端芯片组的名称，此外还有 8 款 Z890 主板。

微星 Z890 主板已知产品阵容

MEG Z890 GODLIKE “超神”

MEG Z890 ACE “战神”

MEG Z890 UNIFY-X “暗影 X”

MPG Z890 CARBON WIFI “暗黑”

MPG Z890 EDGE TI WIFI “刀锋”

MPG Z890I EDGE TI WIFI “刀锋 ITX”

MAG Z890 TOMAHAWK WIGI（IT之家注：末尾疑似输入错误，实际为 WIFI）“战斧导弹”

PRO Z890-P WIFI

微星 Z890 主板产品序列中最值得注意的无疑是 UNIFIY-X“暗影 X”的回归。

该主板预计将延续以往 UNIFIY-X 系列的 1SPC 每内存通道单内存插槽设计，搭配酷睿 Ultra 200 系列更强大的内存控制器，带来更出色的内存超频表现。

微星 B860 主板已知产品阵容

MPG B860M EDGE TI WIFI “刀锋 MATX”

MPG B860I EDGE WIFI “刀锋 ITX”

MAG B860 TOMAHAWK WIFI “战斧导弹”

MAG B860M MORTAR WIFI “迫击炮”

而在 B860 主板这边，微星将至少推出两款 M-ATX 规格主板，包括经典的 MORTAR“迫击炮”型号。

另据台媒 Benchlife.Info 消息，微星将在这批主板的大多数型号上搭载英特尔 Killer Wi-Fi 7 BE1750 无线网卡。

该无线网卡支持 Killer DoubleShot Pro 管理工具，可相较英特尔 BE200 提供更多设置空间。

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