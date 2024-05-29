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首页 > 游戏之家>游戏快报

《使命召唤》外挂公司被判赔偿动视 1400 万美元，并移交其域名

2024/5/29 20:51:19 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 29 日消息，据 IGN 报道，游戏外挂制作商 EngineOwning 因侵犯动视暴雪公司 (Activision Blizzard) 的版权，被美国加州中央区地方法院判处向动视公司赔偿 1400 多万美元的损失，同时还要将域名 www.EngineOwning.to 转让给动视。

动视指控 EngineOwning 提供《使命召唤》系列、《反恐精英》、《战地》和《泰坦陨落》等游戏的作弊软件，违反了《数字千年版权法》(DMCA)。法院判决 EngineOwning 赔偿金数额的依据是 DMCA 规定下的最低法定赔偿标准（每起侵权行为 200 美元），乘以在美国估算的下载次数 (72,328 次)，总计约为 1446 万美元（IT之家备注：当前约 1.05 亿元人民币）。

这并不是动视第一次与 EngineOwning 交手。早在 2023 年 2 月，动视就因知名主播使用外挂在《使命召唤：战区》作弊而起诉 EngineOwning，并赢得了 300 万美元的赔偿。然而，EngineOwning 并未就此停手，继续为 2023 年的新作《使命召唤：现代战争 3》和《使命召唤：战区》提供外挂软件。动视锲而不舍地与其斗争，最终取得了此次的有利判决。

目前尚不清楚动视能否真正收取这笔赔偿款，以及其能否成功接管 EngineOwning 的网站域名。截至IT之家发稿，EngineOwning 仍在售卖外挂和绕过硬件识别码 (HWID) 的软件，似乎在美国以外的地区运营。

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关键词：外挂使命召唤动视暴雪

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