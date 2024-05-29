中国中车将向巴西提供近百辆地铁列车

IT之家 5 月 29 日消息，巴西当地时间 5 月 28 日下午，中国中车集团与巴西米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特市（以下简称贝洛市）地铁公司签署 24 列 96 辆 地铁车项目合同，中车长春轨道客车股份有限公司（中车长客）将出售 96 辆（24 列）宽轨地铁车辆给贝洛市。

▲ 中国中车宣传图，仅供参考，非交付车辆外观

贝洛市是巴西米纳斯吉拉斯州首府，此次签订的 24 列地铁列车可实现自动驾驶，运行速度达 80 公里每小时，根据贝洛市轨道交通的运营规划，这些列车将服务于城市 1 号线及正在建设的 2 号线，缓解当地交通压力。

IT之家注意到，合同内容显示，采购的首列车辆将于 2026 年 2 月上线运营，逐步替代老旧列车。这是我国地铁列车将首次服务于巴西第四大城市。

据介绍，车辆设计在符合巴西当地技术标准的基础上，综合考虑了车辆的可维护性，运用智能先进、节能环保等设计理念，为当地出行提供“定制化”的解决方案。

中国驻里约热内卢总领事田敏表示，中车长客 2008 年进入巴西轨道交通市场以来，累计已为巴西提供 600 多辆轨道车辆。

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