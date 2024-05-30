万代南梦宫宣布为《高达创坏者 4》预购用户免费升级，8 月 29 日正式发售

IT之家 5 月 30 日消息，万代南梦宫《高达创坏者 4》将于 8 月 29 日登陆任天堂 Switch、PS5|4 和 PC 平台，游戏支持简繁中文，并支持中文语音。

官方现公布了《高达创坏者 4》最新预告片，并宣布所有预购该作的玩家都将获赠 "Launch Edition" 特别版，其中包括：

PS5 或任天堂 Switch 平台的游戏本体

双面封面，收录日版和美版封面图

11x17 英寸尺寸的精美海报，图案取自 EG 1/144 高达火力突击型 (高达创坏 Ver.)

提前解锁再生色 RX-78-2 高达和 Builder's 零件

《高达破坏者 4》将延续前作玩法，收录超 250 台机体，而且上面的宣传片中也展示了一些本作中首次参战的机体。

IT之家查询发现，《高达破坏者》是一款由南梦宫万代游戏公司发行的动作类游戏，游戏平台为 PS3 和 PSV，PS3 版本于 2013 年 6 月 27 日发行、PSV 版本于 2013 年 10 月 31 日发行，两个版本都可共享保存数据。

《高达破坏者 2》是《高达破坏者》的续作，游戏平台依然为 PS3 和 PSV，于 2014 年 12 月 18 日发行。《高达破坏者 3》是《高达破坏者 2》的续作，游戏平台为 PS4 和 PSV，于 2016 年 3 月 3 日发行。

预购特惠

[预购特典]

提早开放“高达（再循环配色）”＆“制作家零件（６种）”

高达创坏者 4 数字豪华版

[套组内容]

游戏本体

季票“追加故事＆任务 DLC（共５种）”

季票特典：可重现“炮筒型强袭高达（GUNDAM 创坏者 Ver.）”的零件组

豪华版特典：“提早开放高达模型零件（15 架）”

高达创坏者 4 数字终极版

[套组内容]

游戏本体

季票“追加故事＆任务 DLC（共５种）”

季票特典：可重现“炮筒型强袭高达（GUNDAM 创坏者 Ver.）”的零件组

豪华版特典：“提早开放高达模型零件（15 架）”

场景模型 DLC（共４种）

场景模型包特典：“GUNDAM 创坏者系列 画架＆海报组”

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