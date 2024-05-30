索尼：PS4 月活玩家 4900 万、占比 50%，仍是公司业务重要组成部分

IT之家 5 月 30 日消息，索尼互动娱乐公司（Sony Interactive Entertainment，SIE）表示，尽管 PlayStation 5 游戏主机已经发售将近 4 年（2020 年 11 月发售，国内 2021 年 5 月发售），但前代 PlayStation 4 依然是公司业务的重要组成部分，月活跃用户占比 50%。

在本周三的索尼业务会议上，索尼新任联席首席执行官分享了 PlayStation 业务的最新进展及其未来战略。

西野秀明（Hideaki Nishino）将于 6 月 1 日 SIE 平台事业部首席执行官，他表示，PS5 是 PlayStation 迄今为止盈利能力最强的一代产品，营业收入接近其他所有产品的总和。

不过西野秀明也表示，PlayStation 4 的月活跃游戏机用户仍占其月活跃游戏机用户的一半，达到 4900 万。

IT之家翻译西野秀明在电话会议中的相关内容如下：

正如你们所看到的，PlayStation 5 用户群持续大幅增长，占我们每月活跃游戏机的一半。 PlayStation 4 仍然是我们业务的重要组成部分，但我们的 PlayStation 5 玩家的参与度甚至比上一代更高，我们预计这些趋势将持续下去。

根据索尼公司的数据，PS5 用户在游戏上的花费和时间都超过了 PS4。据索尼称，PS5 用户在每台主机上的附加内容（+176%）、服务（+57%）和外设（+34%）上的花费更多，但在完整游戏上的花费却减少了 12%。

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