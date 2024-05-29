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索尼宣布 5 月 31 日开启“Days of Play”年中大促：PS5 轻薄版 2699~3299 元，国行《麻布仔大冒险》游戏 139 元

2024/5/29 10:26:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 29 日消息，索尼互动娱乐宣布 PlayStation 嗨玩季 DAYS OF PLAY 将于 5 月 31 日至 6 月 18 日正式启动。

活动期间，玩家可以参与官方线上线下的互动活动，还可以享受天猫、京东、抖音店提供的家用游戏主机、主机周边设备及游戏软件等多款热门产品的优惠。

首先，5 月 31 日晚 8 点起，天猫和抖音官方旗舰店的 PS5 轻薄版光驱标准版优惠至 3299 元，数字版 2699 元；PS VR2 优惠至 3799 元；DualSense 无线控制器优惠至 449 元（多色可选）。

此外，索尼还将在 PlayStation 天猫、京东、抖音官方旗舰店直播间提供 PS5 光驱版主机《拳皇 15》套装，秒杀价 3299 元（IT之家注：多平台总计 220 套）。

游戏方面，国行经典游戏《麻布仔大冒险》福利价 139 元，《地平线 西之绝境》和《瑞奇与叮当：时空跳转》国行版游戏均为 209 元。

对于海外用户来说，5 月 29 日至 6 月 9 日期间，所有开通 PlayStation Plus 会员 12 个月会籍的新用户可享受最大 7 折的折扣，在 5 月 29 日至 6 月 12 日期间，现有的 PS 老会员可 75 折升级至 12 个月的二档会员，或以 7 折升级至 12 个月的三档会员。

京东索尼（SONY）PS5 PlayStation5（轻薄版 1TB）光驱版 国行主机 PS5slim 游戏机 3299 元直达链接


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关键词：索尼ps5

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