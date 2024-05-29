索尼称 PlayStation 收购更多游戏工作室有助提升公司多样性

IT之家 5 月 29 日消息，索尼在公司战略会上表示，通过并购 (M&A) 可以实现人员和业务的多样化，这也一直是其优势所在，并重点强调了娱乐部门的众多并购案，其中包括 PlayStation 工作室。

索尼还表示，他们将在未来进一步“推进业务和人员的多样化，以实现长期增长并创造价值”。

索尼集团首席财务官十时裕树透露，从 2013 财年到 2023 财年，已经有 47 家公司加入索尼娱乐业务，包括 Insomniac Games、Bungie 和动漫代理商 Crunchyroll 等，从而为索尼团队增加了 5000 名新员工。

他表示：“在索尼，我们汇聚了来自不同国籍、种族、性别和价值观等广泛背景的员工，并借着索尼多元化业务结构，提供知识和经验交汇机会，促进员工成长。我们正是凭借这种结合了各种属性和经验的多元化优势而不断发展。”

十时裕树还强调，并购使索尼能够维持多项化经营，包括增加外籍人士担任高管职位，提升女性担任管理职位的比例。IT之家注意到，索尼为节省营运成本，今年 2 月裁掉近千名 PlayStation 员工，约占全体员工 8%。

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