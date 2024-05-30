首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

4K@120Hz + 20W 超潜重低音：酷开 K3 Pro 电视 85 吋 3980 元京东新低

2024/5/30 10:22:24 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

创维 酷开电视 K3 Pro 发售于 2023 年 7 月份，85 英寸首发价 5299 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 3980.2 元：

  • 满 1200-100 元券：点此查看

  • 满 500-50 元券：点此查看

  • 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 100 元。

  • 31 日晚 8 点开始，半小时内付尾款，返 360 元 E 卡 + 晒单返 50 元红包（延迟发货不支持，一定要询问客服）

  • PLUS 会员立减 18.8 元。

4699-100-50-40-18.8-100-360-50=3980.2 元，送爱奇艺月卡。

京东创维 酷开电视 K3 Pro85K3 Pro 折后 3980.2 元领 100 元券

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

这款电视搭载四核处理器，配有 3GB+64GB 存储，支持 2.4/5GHz 双频段 Wi-Fi，配备 4K120Hz 屏幕，屏占比 99.5%，10.7 亿色，色准 ΔE≈1.5，通过莱茵护眼认证，提供 HDMI2.1 等接口，预装酷开系统 9 系，支持杜比解码 + DTS 音效。

它采用了全芯画质调教技术，支持 HDR 和杜比解码。此外，酷开电视 K3 Pro 还具备无频闪和防蓝光功能，采用 DC 调光技术，有效消除频闪问题，提供更高质量的图像显示。

京东创维 酷开电视 K3 Pro85K3 Pro 折后 3980.2 元领 100 元券

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：电视创维

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用