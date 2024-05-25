4K@120Hz + 64GB 存储：酷开 K3 Pro 电视 55 吋 1332 元京东秒杀

创维 酷开电视 K3 Pro 发售于 2023 年 7 月份，55 英寸首发价 1799 元。

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活动规则

这款电视搭载四核处理器，配有 3GB+64GB 存储，支持 2.4/5GHz 双频段 Wi-Fi，配备 4K120Hz 屏幕，屏占比 99.5%，10.7 亿色，色准 ΔE≈1.5，通过莱茵护眼认证，提供 HDMI2.1 等接口，预装酷开系统 9 系，支持杜比解码 + DTS 音效。

它采用了全芯画质调教技术，支持 HDR 和杜比解码。此外，酷开电视 K3 Pro 还具备无频闪和防蓝光功能，采用 DC 调光技术，有效消除频闪问题，提供更高质量的图像显示。

电视接口

官方参数

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