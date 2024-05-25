4K 144Hz + Mini-LED：酷开 K6 电视 75 吋 4120 元京东秒杀 + 6 期免息

创维 酷开 K6 系列 Mini-LED 电视发售于今年 3 月份，主打 4K 144Hz，75 英寸官方上市价 5999 元。

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活动规则

据介绍，系列电视采用 720 分区 Mini-LED 4K 144Hz 可变刷新率面板，峰值亮度 2000 尼特，动态对比度 2 百万：1，覆盖 96% DCI-P3 色域。

音频方面，这款电视配备 15 个发声单元，峰值功率 190W，总功率 66W，频响范围 50 Hz-20000Hz，覆盖 2.1.2 声道。

此外，这款电视配备“Coretex A75*2 + A55*2”CPU，拥有 4GB RAM 及 64GB 存储空间，支持蓝牙 5.2、Wi-Fi 6。

接口方面，这款电视配备 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 HDMI 2.0 接口、1 个百兆 RJ45 网口、1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 RF 输入接口、1 个 AV 输入接口、1 个同轴接口。

IT之家附电视参数信息如下：

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