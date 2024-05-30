摩托罗拉 Razr 50 Ultra 手机“证件照”公布：4.0 英寸外屏，最高 18GB+1TB

IT之家 5 月 30 日消息，工信部于 5 月 24 日签发摩托罗拉 Razr 50 Ultra 手机证书，型号为 XT2451-4，公示了该手机的“证件照”外，还公布了该手机的相关规格信息。

该机尺寸为 171.4×73.9×7.0 毫米，重量为 189 克，配备 998mAh 和 2832mAh 双电池，外屏为 4.0 英寸，分辨率为 1272×1080、内屏为 6.9 英寸，分辨率为 2640×1080。

认证文件显示这款手机内存会有 8GB,12GB,16GB,18GB 四种选择，存储方面有 128GB,256GB,512GB,1TB 四种选择。

摩托罗拉 Razr 50 Ultra 手机配备 3 个摄像头，包括 2 个 5000 万像素的后置摄像头和 1 个 3200 万像素的前置摄像头，支持 2 倍光学变焦。IT之家附上相关信息如下：

处理器方面摩托罗拉 Razr 50 Ultra 手机配备 3.0 GHz 的八核处理器，此前曝料信息显示为高通骁龙 8s Gen 3 芯片。

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