上市三月直降千元：魅族 21 Pro AI 手机 16+512GB 京东 4389 元百亿补贴

魅族 21 Pro 发布于 2024 年 2 月 29 日，各版本首发价如下：

16+512GB 版 5399 元

16+1TB 版 5899 元

京东 618 除直降外，1T 版 PLUS 会员还可叠加 5000-400 元券直降新低，今日京东自营各版本仅需：

16+512GB 版 4389 元（直降 1010 元）

16+1TB 版 4939 元（直降 960 元）

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该机提供了星夜黑 / 魅族白 / 冰川蓝 / 月桂绿（PU 材质）四种配色，尺寸为 164.98*74.42*7.98mm，重 214g / 208g。

性能方面，魅族 21 Pro 参数基本与小米 14 Pro 一致，采用了高通骁龙 8Gen3 旗舰平台，最高支持 16GB+1TB 内存组合方案，并配备了 4651mm²VC 散热。

显示方面，魅族 21 Pro 采用京东方 6.79 英寸 2K + 分辨率 120Hz LTPO 刷新率 21:9 直屏，支持 2160Hz PWM 高频调光。此外，魅族还推出了采用白色前面板的“魅友纪念颜值版”。

其他方面，魅族 21 Pro 内置 5050mAh 电池，采用了 80W 有线充电 + 50W 无线充电解决方案，还配备了超大 X 轴马达、mTouch Max 广域超声波指纹、无界天线系统 2.0、Aicy 灵动环、第六代大师级「双」・超线性扬声器。

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