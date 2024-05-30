消息称荣耀 Magic 系列小折叠手机下月发布，目前同类最大电池 / 外屏

IT之家 5 月 30 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料称，荣耀小折叠屏手机下个月见，以 Magic 系列命名，目前行业最大电池和最大外屏的小折叠，并且有联名款。

在 5 月 27 日荣耀 200 系列新品发布会后的媒体群访环节，荣耀 CEO 赵明再次提及了即将发布的荣耀小折叠屏手机。

赵明表示：“小折还可以有哪些与众不同的特点可以挖掘，如何有更特别的价值呈现，我认为很多时候是缺乏想象力，价值挖掘是不够的。你要做出独特与众不同价值主张，荣耀很多领域做的跟别人不一样，你会发现越来越多的人跟随我们，这回做小折我们也沿着这样的逻辑在思考和构思我们做小折的解决方案。”

根据先前IT之家独家爆料，目前荣耀供应链正在采购小折叠行业的最大外屏。结合多方的消息来看，荣耀小折叠的功能性、趣味性或成为新品的主要看点。

值得一提的是，荣耀于 5 月 24 日刚刚公布两款小折叠手机的外观设计专利。这两项外观设计专利分别介绍了折叠和展开状态下的外观设计，但设计基本上相同，外部边角有个硬朗的直线切边，外部配有双摄像头，内部配个居中打孔摄像头。

关于荣耀 Magic 系列小折叠手机的具体上市时间以及配置，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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