Gartner：2024 年全球 AI 芯片收入总额将达 712 亿美元，同比大增 33%

IT之家 5 月 30 日消息，市场调查机构 Gartner 认为 2024 年全球 AI 芯片收入总额将达 712.52 亿美元（IT之家备注：当前约 5172.9 亿元人民币），同比增长 33%。

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2024 年将成为 AI 芯片收入增长最为突出的一年。未来数年的增幅将有所下降，但仍将继续保持两位数的增长百分比。

2025 年全球 AI 芯片收入总额有望达到 919.55 亿美元（当前约 6675.93 亿元人民币），在今年的基础上再增长约 29%。

细分来看，今年来自计算电子产品领域的 AI 芯片收入将达到 334 亿美元，占到整体的 47%。

来自车用领域的 AI 芯片收入预计将达到 71 亿美元，而消费电子领域的相关收入则将为 18 亿美元。

具体到品类上，生成式 AI 正推高数据中心对高性能 AI 芯片的需求。今年服务器 AI 加速器市场规模已达 210 亿美元（当前约 1524.6 亿元人民币），预计到 2028 年将增加至 330 亿美元。

分析师艾伦・普利斯特里（Alan Priestley）预计，随着 AI 市场从开发转向部署，大型科技企业自研 AI 算力芯片的趋势将持续下去。

科技巨头选择定制芯片可提高 AI 业务运营效率，降低向客户提供 AI 服务的成本。

报告还认为，今年带有 NPU 的 AI PC 将占到 PC 整体出货量的 22%，而到 2026 年，企业将在商用采购中彻底淘汰非 AI PC。

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